Cesena, scuole: nuovi lavori dal 2026, ecco gli edifici interessati

Un pacchetto complessivo di 230mila euro destinato al ripristino e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati dall’alluvione del 2023. L’ Amministrazione comunale di Cesena prosegue il percorso di ripristino e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi meteorologici estremi. A questo proposito, sulla base del progetto elaborato dal Servizio Edilizia Scolastica del Settore Lavori Pubblici , che tiene conto delle indagini e dei sopralluoghi effettuati negli ultimi mesi, sono stati individuati nove immobili che richiedono specifici interventi di manutenzione .

Gli interventi previsti comprendono il ripristino di intonaci e tinteggiature, la revisione e sistemazione dei controsoffitti, la manutenzione delle coperture, il miglioramento dei sistemi di drenaggio e di regimazione delle acque, la riqualificazione delle pavimentazioni e delle aree cortilizie.

“L’alluvione - spiega il sindaco Enzo Lattuca - e le precipitazioni eccezionali che hanno colpito il nostro territorio hanno causato danni significativi a numerosi edifici pubblici, in particolare a molte scuole, rendendo necessari interventi immediati. Oggi, grazie al progetto approvato e alle risorse stanziate con l’ ordinanza commissariale 24/2024 , avviamo la fase di completamento degli interventi ”.

Una volta concluso l’anno scolastico 2025-2026, approfittando della pausa estiva, i lavori interesseranno la scuola primaria ‘Munari’ (Sant’Egidio), dove si procederà con opere di sistemazione del manto di copertura e delle lattonerie, sostituzione delle lastre di controsoffitto danneggiate e ripresa delle tinteggiature, con rasatura degli intonaci compromessi da infiltrazioni di acqua piovana; scuola primaria ‘Gambini’ (Calisese), dove è previsto il rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature nel piano seminterrato, interessato da infiltrazioni; scuola primaria ‘Don Milani’ (Torre del Moro) con ripristino di una porzione del manto di copertura in guaina bituminosa; sostituzione delle lastre di controsoffitto e riprese di tinteggiatura, con rasature delle zone ammalorate.

Gli interventi interesseranno inoltre: la scuola primaria ‘Rita Levi Montalcini’ (Vigne) con sistemazione del manto di copertura e delle lattonerie, sostituzione dei controsoffitti danneggiati, rifacimento di porzioni di intonaco deteriorate dall’allagamento del piano seminterrato e riprese delle tinteggiature. Scuola primaria Saiano con ripristino dell’area cortilizia mediante opere di drenaggio e regimazione superficiale delle acque, installazione di tessuto geocomposito drenante per la stabilizzazione della scarpata, potenziamento delle fognature bianche e realizzazione di una pavimentazione drenante per il controllo del deflusso delle acque meteoriche. Scuola primaria Borello con lavori sulla copertura e lattonerie, rifacimento dei controsoffitti e delle tinteggiature compromesse, ripristino della pavimentazione della sala attività motorie danneggiata dall’allagamento e realizzazione di una muratura in cemento armato per contenere il terreno confinante. Palestra della scuola secondaria ‘Plauto’, con opere di ripristino di porzioni di intonaco e calcestruzzo e rifacimento delle tinteggiature interne ed esterne, e la palestra della scuola secondaria di Borello dove sono necessari lavori di rifacimento di intonaci e tinteggiature negli ambienti danneggiati da allagamenti e infiltrazioni. Scuola secondaria di primo grado – Sede di Borello (Viale della Resistenza) con sistemazione della copertura e delle lattonerie, sostituzione dei controsoffitti danneggiati e ripresa delle tinteggiature nelle parti interessate dalle infiltrazioni.