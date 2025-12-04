Cesena, scuole: nuovi lavori dal 2026, ecco gli edifici interessati

Un pacchetto complessivo di 230mila euro destinato al ripristino e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati dall’alluvione del 2023. L’Amministrazione comunale di Cesena prosegue il percorso di ripristino e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi meteorologici estremi. A questo proposito, sulla base del progetto elaborato dal Servizio Edilizia Scolastica del Settore Lavori Pubblici, che tiene conto delle indagini e dei sopralluoghi effettuati negli ultimi mesi, sono stati individuati nove immobili che richiedono specifici interventi di manutenzione.