Cesena, scuole “aperte” dal 31 agosto: cinque plessi accoglieranno 270 bambini

La campanella rimarrà in silenzio ancora per qualche settimana, ma i cancelli delle scuole elementari di Cesena sono pronti alla riapertura. Lunedì prossimo partirà la sperimentazione promossa dalla Regione Emilia-Romagna che anticipa l’inizio del nuovo anno scolastico, fissato al 15 settembre. Sono 270 i bambini tra i 6 e gli 11 iscritti al progetto che dal 31 agosto al 14 settembre coinvolgerà cinque scuole primarie della città. L’iniziativa è stata pensata e messa in atto dalla Giunta De Pascale per soddisfare le diverse esigenze organizzative di molte famiglie emiliano-romagnole.