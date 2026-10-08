Cesena, scuole aperte anche al pomeriggio: ecco i 17 plessi coinvolti

Dopo le esperienze di ‘Scuole Aperte’, rivolto alla scuola secondaria di primo grado, e ‘Scuole Insieme’ , che ha previsto l’apertura delle scuole primarie dal 31 agosto al 14 settembre, torna a Cesena ‘Oltre la campanella’, il progetto dedicato agli alunni della scuola primaria e che permette di tenere aperti i plessi scolastici nel pomeriggio , offrendo occasioni di socialità e di partecipazione attraverso attività ludiche, sportive, artistiche, musicali e culturali. Grazie alla collaborazione con i dirigenti scolastici e con le associazioni del terzo settore, quest’anno l’offerta viene ampliata fino a coinvolgere 17 plessi scolastici.

Il progetto interessa scuole distribuite in diverse zone della città: ‘Montalcini’ – Vigne, ‘Don Milani’ – Torre del Moro, ‘Annalena Tonelli’ – Ronta, Martorano, ‘Dante Alighieri’ – Oltresavio, ‘Pascoli’ – San Vittore, Borello, ‘G. Carducci’, ‘Saffi, Munari’ – Sant’Egidio, ‘Rodari’ – Gattolino, ‘Collodi’ – Villachiaviche, ‘De Amicis’ – San Giorgio, Fiorita, Il Gelso – Ponte Pietra, ‘Don Baronio’ – Ponte Abbadesse e Pievesestina. “L’obiettivo – commenta l’assessora alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi – è offrire alle famiglie una possibilità in più per organizzare il pomeriggio dei propri figli, mettendo a disposizione attività diversificate e pensate per differenti fasce d’età. ‘Oltre la campanella’ nasce con una doppia finalità: da una parte ampliare le occasioni educative e ricreative a disposizione dei bambini, dall’altra dare modo ai genitori, soprattutto a coloro che non possono contare su un sostegno dei nonni o di altri familiari, di organizzare al meglio e in piena sicurezza la gestione dei pomeriggi. Il progetto rappresenta un ulteriore passo verso una scuola che si presenta come luogo di incontro e di attività anche oltre l’orario delle lezioni, attraverso la collaborazione tra Amministrazione comunale, istituti scolastici e realtà associative del territorio”.