Cesena, scuole aperte anche al pomeriggio: ecco i 17 plessi coinvolti

Dopo le esperienze di ‘Scuole Aperte’, rivolto alla scuola secondaria di primo grado, e ‘Scuole Insieme’, che ha previsto l’apertura delle scuole primarie dal 31 agosto al 14 settembre, torna a Cesena ‘Oltre la campanella’, il progetto dedicato agli alunni della scuola primaria e che permette di tenere aperti i plessi scolastici nel pomeriggio, offrendo occasioni di socialità e di partecipazione attraverso attività ludiche, sportive, artistiche, musicali e culturali. Grazie alla collaborazione con i dirigenti scolastici e con le associazioni del terzo settore, quest’anno l’offerta viene ampliata fino a coinvolgere 17 plessi scolastici.