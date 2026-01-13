Cesena, scuola semi distrutta dal terremoto ma è tutto falso: creata con l’intelligenza artificiale

In queste ore sta circolando, attraverso canali di comunicazione digitale, un’immagine dell’Istituto tecnico agrario “Garibaldi”, semi distrutto a seguito delle due scosse di terremoto di questa mattina. Poco a poco, sta diventando virale, e non tutti ci hanno fatto subito una risata sopra o hanno pensato che fosse uno scherzo da idioti. In realtà, è tutto falso: non c’è stato alcun danno né in quella né in altre scuole cesenati. Si tratta di una fake prodotta con l’intelligenza artificiale e, a un primo sguardo non attento, abbastanza credibile, con tanto di gruppi di studenti a ridosso del fabbricato diroccato. Un esempio molto allarmante di come le nuove tecnologie rischiano sempre più di rendere difficilmente distinguibile il vero dal falso.