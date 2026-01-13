Cesena, scuola semi distrutta dal terremoto ma è tutto falso: creata con l’intelligenza artificiale

Cesena
  • 13 gennaio 2026
La falsa immagine, creata con l’intelligenza artificiale, dell’Istituto tecnico agrario “Garibaldi” semi distrutto dal terremoto
In queste ore sta circolando, attraverso canali di comunicazione digitale, un’immagine dell’Istituto tecnico agrario “Garibaldi”, semi distrutto a seguito delle due scosse di terremoto di questa mattina. Poco a poco, sta diventando virale, e non tutti ci hanno fatto subito una risata sopra o hanno pensato che fosse uno scherzo da idioti. In realtà, è tutto falso: non c’è stato alcun danno né in quella né in altre scuole cesenati. Si tratta di una fake prodotta con l’intelligenza artificiale e, a un primo sguardo non attento, abbastanza credibile, con tanto di gruppi di studenti a ridosso del fabbricato diroccato. Un esempio molto allarmante di come le nuove tecnologie rischiano sempre più di rendere difficilmente distinguibile il vero dal falso.

