  • 12 gennaio 2026
Cesena, scuola: iscrizioni 2026-2027, tutto quello che c’è da sapere

A partire dalle ore 9 di domani, martedì 13 gennaio, e fino al 14 febbraio, i genitori dei bambini nati negli anni 2021, 2022 e 2023, che non hanno frequentato la scuola dell’infanzia comunale o statale nell’anno scolastico 2025-2026, possono presentare domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia. Saranno inoltre accolte, sempre entro il termine del 14 febbraio, anche le domande relative ai bambini nati entro il 30 aprile 2024. L’ammissione alla frequenza di questi ultimi potrà essere disposta alle seguenti condizioni: disponibilità di posti ed esaurimento di eventuali liste d’attesa; disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.

Per le scuole dell’infanzia comunali, la domanda deve essere presentata esclusivamente online, utilizzando le credenziali SPID o CIE, al seguente link: https://www.comune.cesena.fc.it/articoli/servizi-online-scuola/. Nel caso in cui si riscontrino difficoltà nell’accesso alla piattaforma informatizzata, è possibile rivolgersi allo Sportello Facile, situato al primo piano del Foro Annonario (con ingresso da via Pescheria 14 o da piazza del Popolo 8), previo appuntamento da prenotare telefonando al numero 0547 356235 o tramite agenda online. Lo sportello è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e, il giovedì, anche dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

Per le scuole dell’infanzia statali, la domanda deve essere presentata presso le Direzioni didattiche. Si invitano pertanto le famiglie a informarsi direttamente presso le Direzioni didattiche per conoscere i giorni e gli orari di apertura. Per la scuola dell’infanzia autonoma (privata), la domanda deve essere presentata direttamente alla scuola stessa. È inoltre possibile indicare nella domanda una scuola dell’infanzia comunale o statale come seconda scelta.

Servizi scolastici comunali

Sempre da domani, martedì 13 gennaio, ore 09:00, sarà possibile presentare la domanda di iscrizione alla prima classe della Scuola primaria o alla prima classe della scuola secondaria di primo grado esclusivamente online: www.istruzione.it/iscrizionionline/. Sarà inoltre possibile iscrivere gli alunni che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado ai seguenti servizi del Comune di Cesena: mensa scolastica, pre e post scuola, e trasporto scolastico.

Le iscrizioni online al servizio di mensa, con eventuale richiesta di diete speciali per esigenze religiose/filosofiche, dovranno essere compilate online entro il 30 giugno all’indirizzo https://www.comune.cesena.fc.it/articoli/servizi-online-scuola/. Anche in questo caso, lo Sportello Facile del Comune potrà affiancare le famiglie che riscontreranno difficoltà nell’accesso alla piattaforma informatizzata. La richiesta del servizio mensa deve essere presentata ogni volta che l’alunno/a cambia ordine e grado di scuola (dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado), o comunque nel momento in cui si voglia usufruire del servizio per la prima volta.

Pre scuola

La richiesta per il servizio di pre scuola deve essere presentata direttamente presso le associazioni che gestiscono il servizio nei plessi scolastici. La richiesta dei servizi di pre-scuola va presentata per ogni anno scolastico di frequenza.

Post scuola

Le iscrizioni al servizio di post scuola dovranno essere compilate online entro il 30 giugno all’indirizzo https://www.comune.cesena.fc.it/articoli/servizi-online-scuola/. La richiesta del servizio di post-scuola va presentata per ogni anno scolastico di frequenza.

Trasporto Scolastico

Le iscrizioni al servizio di trasporto dovranno essere compilate on line entro il 31 maggio 2026 all’indirizzo https://www.comune.cesena.fc.it/articoli/servizi-online-scuola/.

È possibile richiedere il servizio di trasporto solo nei casi in cui la scuola individuata sia già servita dal trasporto scolastico. Per conoscere le scuole in cui è attivato il servizio di trasporto: https://serviziweb.comune.cesena.fc.it/applicazioniweb/trasp-scolastico/ La richiesta dei servizio di trasporto scolastico va presentata per ogni anno scolastico di frequenza. Il servizio di trasporto scolastico è gratuito.

Info e contatti

Nel caso in cui le famiglie dovessero riscontrare difficoltà nella fase di iscrizione possono fare riferimento allo Sportello Facile previo appuntamento da prenotare telefonando al numero 0547 356235 o tramite l’agenda online. Lo sportello è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e, il giovedì, anche dalle ore 14:00 alle ore 17:00. Per tutte le altre informazioni fare riferimento al sito del Comune alla pagina: https://www.comune.cesena.fc.it/novita/iscrizioni-anno-scolastico-2026-2027/.

