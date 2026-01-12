Cesena, scuola: iscrizioni 2026-2027, tutto quello che c’è da sapere

A partire dalle ore 9 di domani, martedì 13 gennaio, e fino al 14 febbraio, i genitori dei bambini nati negli anni 2021, 2022 e 2023, che non hanno frequentato la scuola dell’infanzia comunale o statale nell’anno scolastico 2025-2026, possono presentare domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia. Saranno inoltre accolte, sempre entro il termine del 14 febbraio, anche le domande relative ai bambini nati entro il 30 aprile 2024. L’ammissione alla frequenza di questi ultimi potrà essere disposta alle seguenti condizioni: disponibilità di posti ed esaurimento di eventuali liste d’attesa; disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.

Per le scuole dell’infanzia comunali, la domanda deve essere presentata esclusivamente online, utilizzando le credenziali SPID o CIE, al seguente link: https://www.comune.cesena.fc.it/articoli/servizi-online-scuola/. Nel caso in cui si riscontrino difficoltà nell’accesso alla piattaforma informatizzata, è possibile rivolgersi allo Sportello Facile, situato al primo piano del Foro Annonario (con ingresso da via Pescheria 14 o da piazza del Popolo 8), previo appuntamento da prenotare telefonando al numero 0547 356235 o tramite agenda online. Lo sportello è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e, il giovedì, anche dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

Per le scuole dell’infanzia statali, la domanda deve essere presentata presso le Direzioni didattiche. Si invitano pertanto le famiglie a informarsi direttamente presso le Direzioni didattiche per conoscere i giorni e gli orari di apertura. Per la scuola dell’infanzia autonoma (privata), la domanda deve essere presentata direttamente alla scuola stessa. È inoltre possibile indicare nella domanda una scuola dell’infanzia comunale o statale come seconda scelta.