Cesena, scuola circondata dal pantano: «Si scivola, rischiamo di farci male»

L’entrata e l’uscita dall’istituto professionale “Versari Macrelli” è diventata un’avventura scomoda e anche pericolosa per gli studenti che lo frequentano. Colpa di un pantano «in stile vietnamita» che è ormai costante nell’area d’accesso alla sede coordinata della scuola, col rischio che «prima o poi qualcuno si faccia seriamente male» scivolando sulla fanghiglia.

A lanciare un sos sono alcune studentesse, che hanno deciso di rendere pubblica, con una lamentela e foto eloquenti allegate, quella che definiscono «una situazione grave e pericolosa».

La raccontano così: «La strada che gli studenti attraversano ogni giorno per entrare a scuola è completamente infangata e impraticabile: si scivola, si cade, camminare è diventato impossibile. A peggiorare la situazione ci sono le auto dei professori parcheggiate nel cortile della scuola, che creano solchi nel fango, trasformando l’area in un pantano».

Questo stato di cose crea disagi e preoccupazioni: «Gli studenti, spesso minorenni, sono costretti ad affrontare queste condizioni ogni giorno - lamentano le ragazze che hanno deciso di uscire allo scoperto - con rischi reali per la sicurezza, senza che vengano presi provvedimenti».