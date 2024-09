Cesena, scovate su un furgone due bici rubate: denunciato un uomo, si cercano i proprietari

Nel pomeriggio di domenica, in viale Abruzzi un uomo che si aggirava nelle vicinanze di un furgone sul quale si stavano caricando delle biciclette si è beccato una denuncia per furto e ricettazione. Merito della segnalazione di un residente della zona, poco convinto che quel saliscendi coi velocipedi fossero in preparazione di una scampagnata a pedali.

A intervenire sul posto, avvisata che probabilmente c’era qualcosa di strano in quella scena, è stata la volante di turno della Polizia di Stato di Cesena, che non ha esitato a compiere i necessari accertamenti su quanto stesse accadendo.

L’uomo, originario del Marocco, è stato dunque intercettato dagli agenti nelle vicinanze del furgone, dopo che un abitante del posto aveva notato alcuni soggetti intenti a caricare delle biciclette. Dapprima alla persona sottoposta a controllo è stato chiesto al soggetto di favorire i documenti di identità e del veicolo per attestarne la proprietà. A seguire, sono scattate ulteriori indagini, perché i poliziotti hanno ritenuto insufficienti le giustificazioni fornite. Il sospettato, a sua discolpa, avrebbe affermato di svolgere saltuariamente attività di sgombero cantine. Ma visto che questa versione fornita non è sembrata per nulla convincente, i poliziotti hanno ispezionato il furgone, constatando la presenza di due biciclette su cui l’uomo non è riuscito a fornire spiegazioni.

A quel punto, il cittadino nordafricano ha riferito che il furgone era lì parcheggiato da diversi giorni. Gli agenti, non credendo a questa ricostruzione dei fatti, hanno ritenuto che le bici rinvenute nel veicolo siano oggetto di furto e hanno presentato denuncia per ricettazione a carico del sospetto.

Le biciclette sono state sottoposte a sequestro e ora sono conservate nella sede del Commissariato, in attesa di reclamo da parte dei proprietari.