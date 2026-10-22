Cesena, scoppia la batteria: auto in fiamme a Borello

Si è incendiata a Borello sulla via Vittime 4 agosto 1956 (traversa di via Stornite) un’auto Lancia Ypsilon parcheggiata nel cortile condominiale. La presenza di un lungo cavo elettrico ha fatto pensare che l’auto fosse elettrica, notizia poi smentita dal proprietario. Un’auto accanto è stata spostata e messa in sicurezza grazie all’intervento di un meccanico accorso sul posto. Sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l incendio, nell’aria si era creata una folta nube di fumo e alcune persone hanno indossato la mascherina. Fortunatamente non si registra nessun ferito.