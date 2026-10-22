Cesena, scoppia la batteria: auto elettrica in fiamme a Borello

Auto in fiamme questa mattina a Borello. In via Vittime 4 agosto 1956 una Lancia Ypsilon, ad alimentazione elettrica, ha preso fuoco dopo l’esplosione della batteria, mentre si trovava sotto carica tramite un cavo collegato all’abitazione.

La proprietaria di un’auto parcheggiata a fianco della Ypsilon ha chiamato immediatamente un meccanico del paese che è accorso immediatamente sul posto riuscendo a spostarla, per far sì che non prendesse fuoco.

Il fumo, molto denso, è entrato in alcune villette adiacenti, e ha costretto alcuni residenti a indossare le mascherina.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare l’incendio. Fortunatamente non risultano feriti.