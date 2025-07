Cesena, scoperta una truffa del finto Carabiniere

Scoperta la truffa del finto Carabiniere. In mattinata una donna cesenate è stata contattata da un sedicente “maresciallo dei carabinieri di Cesena”. La vittima, convinta di interfacciarsi proprio con un maresciallo, stava per aderire a quanto richiesto, portandosi presso l’istituto bancario per eseguire un bonifico e trasferire una consistente somma di denaro quando, occasionalmente, un parente della donna, venuto a conoscenza della situazione, l’ha convinta ad attendere le verifiche, di cui si fa carico, per constatare la fondatezza e la liceità della richiesta. Ha così immediatamente contattato i Carabinieri della Compagnia di Cesena che - informandolo dell’irregolarità della richiesta e invitandolo a non far aderire la donna bensì a recarsi presso quella Stazione Carabinieri per denunciare il tentativo di truffa - si sono subito recati presso la filiale dell’istituto di credito constatando che l’operazione bancaria non era stata portata a termine.