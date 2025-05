Cesena, scontro tra opposte opinioni: sfida tra i licei, studenti del “Monti” campioni provinciali di “debate”

La squadra debate del Liceo Classico “Vincenzo Monti” si è aggiudicata la seconda edizione provinciale del progetto “Let’s debate”. La sfida finale, a cui hanno partecipato anche lo Scientifico “Righi” e il Liceo forlivese “Canova”, si è svolta sabato scorso, nelle aule del “Monti”.

Sei le squadre impegnate, due per ogni istituto: una sosteneva la mozione a favore, mentre l’altra difendeva le posizioni contrarie.

Il primo dibattito ha riguardato l’importanza dell’impegno politico dei cittadini per la sopravvivenza della democrazia, tema selezionato in accordo dalle tre scuole e su cui i ragazzi avevano potuto prepararsi durante l’anno.

La mozione impromptu, comunicata dai docenti solamente un’ora prima come da regolamento, trattava invece di come l’affidamento eccessivo all’intelligenza artificiale possa ridurre le capacità cognitive e relazionali degli individui.

«I ragazzi che proseguono questo percorso negli anni – racconta la docente Elena Fiumana – maturano le proprie competenze linguistiche e rafforzano la loro sicurezza nell’esposizione. È un progetto che aiuta anche i ragazzi più timidi ad esternare le proprie emozioni. Per quanto riguarda le nostre due squadre, il lavoro è stato impegnativo e le prove non erano andate benissimo. Il giorno della sfida, però, i ragazzi hanno messo in campo una prestazione strepitosa».

Il progetto “Let’s debate”, promosso dal “Monti” e rivolto alle scuole superiori della provincia, è stato per il secondo anno consecutivo sostenuto dall’Associazione tra Fondazioni di origine Bancaria dell’Emilia Romagna e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena.

Al termine della mattinata, tutti i partecipanti sono stati omaggiati di un buono per l’acquisto di libri alla “Giunti” e di una sacca col logo delle scuole partecipanti e degli enti che hanno contribuito all’iniziativa.

Tornando alla gara, sono stati due i dibattiti in successione, con un intervallo di un’ora per preparare la mozione impromptu.

Le “battaglie all’ultima parola” si sono tenute in tre aule differenti dell’istituto: in ciascuna competevano squadre dei licei partecipanti, con posizioni avverse.

A giudicare le prestazioni, seguendo il protocollo nazionale, sono state giurie composte da due studenti e un docente del liceo imparziale in quell’aula. I giudici sono stati formati attraverso un piccolo corso che si è tenuto a inizio progetto.

Ora prosegue il cammino in ambito debate per la “corazzata” del Liceo “Monti”: il 5 giugno, a Parma, sarà chiamata a rappresentare le scuole di Cesena al “Debate day”.