Incidente oggi poco prima delle 14 in Via Ugo la Malfa, la Secante all’altezza del chilometro II/32, a Cesena. Due auto, una Hyunday i30 e una Ford Fiesta, si sono scontrate per ragioni al vaglio degli Agenti della Polizia locale. Dopo l’impatto, la Ford è cappottata ed è andata a sbattere al rimorchio di un autocarro che stava sorpassando.

Il conducente della Ford è stato trasportato dal 118 in ospedale per accertamenti.