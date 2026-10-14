Cesena, scontro tra auto e moto in via Cervese: ferito un giovanissimo

Scontro questa mattina a Cesena tra un’auto e una moto 125 cc all’incrocio tra via Cervese e via Anna Frank. Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale, la vettura guidata da una donna si sarebbe immessa da via Anna Frank svoltando verso il centro senza concedere la precedenza alla moto, che stava percorrendo via Cervese nella stessa direzione.

In sella al motociclo viaggiavano due ragazzi nati nel 2009: a causa dell’impatto, uno dei due giovanissimi è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale in codice giallo per le lesioni riportate. Illese la conducente e la figlia piccola che si trovava a bordo con lei, già accompagnata a scuola prima dell’arrivo dei sanitari. Per permettere i rilievi di rito e la messa in sicurezza dell’area, i Carabinieri hanno chiuso il tratto di strada verso il centro, deviando la circolazione su via Cerchia di Sant’Egidio.