Cesena, scontro sul centro sportivo: “Petizione sbagliata, ci sarà tanto verde ed è necessario”

Le 103 firme raccolte da un gruppo di cittadini per chiedere la realizzazione di un grande parco invece che le strutture sportive in fase di realizzazione a Villachiaviche, uno dei cinque progetti di “Cesena Sport City”, lasciano «sorpreso» e «rattristato» l’assessore Christian Castorri, che sottolinea che «l’interesse pubblico deve sempre prevalere su quello privato. E in questo caso è evidente che le opere che si realizzeranno hanno una grande importanza per la collettività, perché in città c’è una grande mancanza di palestre rispetto alle esigenze e, oltre a quei residenti che protestano, ce ne sono tanti che sono molto soddisfatti che i nostri ragazzi avranno a disposizione spazi dove fare sport». Inoltre, nel merito delle contestazioni fatte dalla promotrice della petizione, Marilena Lonzardi, riportate ieri sul “Corriere”, Castorri sostiene che in realtà le critiche sulla cementificazione non tengono conto invece del fatto che «sorgerà una grande area verde». Si tratta di un parco di 1 ettaro di superficie, piantumato a bosco, che avrà circa 350 piante alte autoctone e 2mila metri quadrati di prato fiorito.

Inoltre, proprio a seguito del dialogo con gli abitanti perplessi dal progetto da 3,8 milioni di euro che sta per diventare realtà grazie allo sblocco di una situazione di paralisi creata da un fallimento e a finanziamenti del Pnrr e di “Italia City Banding”, c’è già stato un ridimensionamento di quanto previsto. L’assessore spiega infatti che «come opera di urbanizzazione era previsto un secondo campo di calcio, che invece non sarà realizzato, come chiesto dai cittadini». Sorgeranno invece «una grande palestra e due campi di calcio a 7 in manto sintetico. Oltre a un grande parco».

Quanto ai parcheggi, usati oggi da chi vive lì, «sono comunque posti auto pubblici, e quindi logicamente e giustamente saranno utilizzabili anche dai fruitori, e comunque l’accesso principale resterà quello da via Arzignano, e quindi non cambierà praticamente niente da questo punto di vista».

Anche l’obiezione relativa alla vicinanza delle strutture sportive alle abitazioni viene respinta: «Non saranno attaccati alle case, come racconta qualcuno, ma distanti circa 60 metri».

Gli impianti sportivi previsti

Entrando più nel dettaglio dell’intervento che sta prendendo forma e che verrà ultimato alla fine di quest’anno, dando alla comunità di Villachiaviche e all’intera città un moderno centro polifunzionale di Villachiaviche, sono previsti un campo polivalente di 25 metri per 15 per il calcio a cinque, la pallavolo e il minibasket; una palestra; un bar con funzionamento interno ed esterno; quattro spogliatoi per gli atleti e due destinati agli istruttori. All’interno dello stabile contro cui si concentrano gli stali dei residenti troveranno spazio anche una hall, uffici amministrativi e una reception interna ed esterna. mentre al piano primo ci sarà una palestra, visibile dalla hall di ingresso e anche accessibile dal campo da gioco. Saranno realizzati infine un campo da calcio a 7 esterno e un campo polivalente, sempre all’esterno, per basket e pallavolo.