Cesena, “scongelato” un Piano privato di 13 anni fa per due palazzine con 6 alloggi a Borello

In un periodo in cui nuovi progetti di edilizia residenziale privata vengono presentati col contagocce, anche per il giro di vite urbanistico contro una cementificazione che in passato è stata esagerata, qualcosa si muove a Borello. Merito dell’attuazione di un Piano particolareggiato la cui convenzione risale a ben 13 anni fa. Si tratta della costruzione di due palazzine, per un totale di 6 abitazioni di medie dimensioni, in una nuova lottizzazione in via Selinunte, ai bordi del nucleo centrale della frazione. Se ne sta occupando la società “Residence Gallo”, che acquistò nel 2000 il terreno dove stanno per sorgere le nuove case, che avranno una superficie complessiva di oltre 500 metri quadrati. Per la precisione, in un edificio troveranno posto 4 appartamenti, ciascuno di quasi 60 metri quadrati di superficie utile calpestabile, con due camere da letto e due bagni e serviti da pannelli fotovoltaici. Nell’altra palazzina ci saranno invece due unità abitative, di circa 54 e 40 metri quadrati, la prima con due stanze da letto, la seconda con una ed entrambe con un unico bagno. Tutti i 6 alloggi dispongono di garage.

Già ultimate le strade e i sottoservizi, è stato rilasciato di recente il permesso di costruzione dei fabbricati, su due piani fuori terra e collegati da una scala comune. Sarà inevitabile un certo impatto, a partire dalla movimentazione di terreno, pari a 1.645 metri cubi totali, che significa una quantità caricabile su circa 20 grossi bilici oppure su 40 camion dumper di medie dimensioni.