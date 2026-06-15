Cesena, schianto tra moto e auto: delicato intervento per il riattacco dell’arto al centauro

CESENA. Grave incidente stradale nella notte tra sabato e domenica tra le vie Tito Maccio Plauto e Veneto. Lo schianto è avvenuto intorno alle 00.35 di domenica 14 giugno e ha coinvolto una Lancia Y e due motocicli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’automobile condotta da un cesenate, classe 1944, che viaggiava insieme alla moglie, dopo essersi fermata su via Veneto stava attraversando via Tito Maccio Plauto in direzione della stazione ferroviaria. Durante la manovra si è verificata la collisione con due motociclette che percorrevano la stessa strada in direzione Stadio.

La prima moto, una Yamaha guidata da un 35enne residente a Cesena, è riuscita in parte a evitare l’impatto, finendo però a terra subito dopo. Per il motociclista le conseguenze sono state lievi. Ben più gravi le condizioni del conducente della seconda moto, una Kawasaki 650 guidata da un uomo di 38 anni. Il motociclista non è riuscito a evitare l’ostacolo e si è schiantato violentemente contro la fiancata sinistra dell’auto. L’impatto gli ha provocato la quasi amputazione dell’arto inferiore sinistro.

Gli occupanti dell’auto sono rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi. Determinante anche l’intervento di due medici residenti nella zona che, richiamati dal forte rumore dello schianto, si sono precipitati in strada prestando i primi soccorsi al ferito in attesa dell’arrivo del personale sanitario.

Il 38enne è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per il riattacco dell’arto.

Per quanto riguarda gli accertamenti, il conducente dell’autovettura è risultato negativo ai controlli alcolemici effettuati dagli agenti intervenuti. Si attendono invece gli esiti degli esami relativi ai due motociclisti. Nel corso dei rilievi sono state inoltre acquisite le immagini registrate da una telecamera presente in zona. I filmati potrebbero infatti rivelarsi fondamentali per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.