Cesena scende in campo per la sicurezza dei ciclisti

Cesena si mobilita per la sicurezza dei ciclisti. Motociclisti, ciclisti e pedoni. Sono loro gli ‘utenti vulnerabili’ della strada, coloro che rischiano di più a ogni spostamento, e rappresentano quasi la metà delle vittime degli incidenti stradali. Lo confermano i dati più recenti dell’Emilia-Romagna: nel 2024, dei 273 decessi causati da incidenti stradali, ben 135 appartenevano a questa categoria. Nel dettaglio, 69 persone hanno perso la vita a bordo di moto o scooter, 30 in bicicletta e 36 erano pedoni. Numeri che parlano chiaro e ci ricordano quanto la strada possa essere insidiosa.

Proprio a questi utenti vulnerabili è dedicata ‘Guardiamoci negli occhi’, la nuova campagna dell’Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale, pensata su misura per ciascuno dei tre gruppi. Questa mattina, a Cesena, in piazza del Popolo, è stata presentata la sezione dedicata ai ciclisti, alla presenza dell’Assessore alla Sicurezza e Legalità, Luca Ferrini, del Consigliere delegato all’accessibilità Carlo Verona, del presidente dell’Osservatorio, Marco Pollastri, e dei rappresentanti delle associazioni Rete Abilità diverse. Presente inoltre l’influencer Paolo Franceschini che a bordo della sua cargo-bike personalizzata con il messaggio della campagna ‘Guardiamoci negli occhi’ per le vie del centro ha coinvolto ciclisti e passanti sui temi della sicurezza e della ciclabilità attraverso quiz e gag. Durante l’attività è stato distribuito il materiale informativo della campagna. A seguire, nella sala del Consiglio comunale si è tenuta una tavola rotonda nel corso della quale l’Amministrazione comunale di Cesena ha illustrato la dashboard interattiva sugli incidenti stradali, pubblicata sul sito del Comune di Cesena (https://www.comune.cesena.fc.it/articoli/incidenti-stradali/). Si tratta di uno strumento innovativo progettato per fornire una visione completa e immediata della situazione dell’incidentalità sul territorio comunale, con dati aggiornati al 2024 e una serie storica estesa dal 1998 ad oggi.

La campagna ‘Guardiamoci negli occhi’, che tornerà a Cesena il 29 aprile con un focus su motociclisti, porta il messaggio direttamente tra le persone, con due iniziative in ciascuna città capoluogo dell’Emilia-Romagna. Due creator e testimonial, Luca Bellei per i motociclisti e Paolo Franceschini per i ciclisti, sono protagonisti di incontri dal vivo per intercettare chi ogni giorno condivide la strada. Attraverso dialoghi dinamici, domande interattive e momenti di gioco, i testimonial invitano cittadini e passanti a riflettere sulle proprie abitudini, ricordando quanto sia importante la responsabilità reciproca, il rispetto delle regole e comportamenti corretti.