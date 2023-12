Cesena, “Scacco matto” al disagio mentale: progetto per creare una Club House, presentazione in biblioteca

La sezione cesenate dell’associazione dei familiari e utenti “Porte Aperte della Romagna”, il Comune ed il Centro di Salute Mentale di Cesena hanno collaborato per dare impulso alla possibilità che possa nascere sul territorio una “Club House” per utenti alle prese con problemi di salute mentale, Si tratta di un’esperienza già fatta in 11 città italiane, incluse Ferrara e Lugo. In sintesi, quello che si intende creare è un luogo di aggregazione e socialità dove le persone con disagio mentale potranno iniziare un cammino di recupero delle loro potenzialità dimenticate ed affievolite nel tempo. Lunedì 18 dicembre, dalle 13.30 alle 16, il progetto, che si chiama “Scacco Matto”, sarà presentato nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana. L’incontro è rivolto innanzitutto ai potenziali frequentatori cesenati e ai loro familiari ma è aperto all’intera cittadinanza. La giornata ed il luogo sono stati concordati con il direttore del Csm, Pietro Nucera, e con l'assessora ai Servizi per le persone, Carmelina Labruzzo, che si è attivata per mettere a disposizione la sala e per patrocinare l’iniziativa.