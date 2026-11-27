Un sospiro di sollievo per tanti residenti. A Cesena prenderanno il via lunedì 30 novembre i lavori di asfaltatura in diverse strade del quartiere San Rocco.
Gli interventi interesseranno le vie Alessandro Bonci, Fogazzaro, Antonio De Marchi, Fano, Carlo Farini e altre arterie della zona, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della viabilità e garantire maggiore sicurezza a automobilisti, ciclisti e pedoni. Si tratta di opere inserite nel piano comunale di manutenzione straordinaria della rete stradale cittadina, del valore complessivo di 1,8 milioni di euro, che in questi mesi interessa strade urbane ed extraurbane, rotatorie e sottopassi. Un programma articolato che punta a migliorare la sicurezza della circolazione e a preservare nel tempo il patrimonio viario cittadino. Nel complesso, tra strade urbane ed extraurbane, gli interventi riguarderanno una superficie di 40.740 metri quadrati, corrispondenti a oltre cinque chilometri di tracciati stradali.