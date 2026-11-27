Gli interventi interesseranno le vie Alessandro Bonci, Fogazzaro, Antonio De Marchi, Fano, Carlo Farini e altre arterie della zona, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della viabilità e garantire maggiore sicurezza a automobilisti, ciclisti e pedoni. Si tratta di opere inserite nel piano comunale di manutenzione straordinaria della rete stradale cittadina, del valore complessivo di 1,8 milioni di euro, che in questi mesi interessa strade urbane ed extraurbane, rotatorie e sottopassi. Un programma articolato che punta a migliorare la sicurezza della circolazione e a preservare nel tempo il patrimonio viario cittadino. Nel complesso, tra strade urbane ed extraurbane, gli interventi riguarderanno una superficie di 40.740 metri quadrati, corrispondenti a oltre cinque chilometri di tracciati stradali.

In zona San Rocco le asfaltature serviranno anche a completare i lavori già realizzati dal Comune sulla rete fognaria, per un investimento di 2,5 milioni di euro. In particolare, saranno interessate via Ex Tiro a Segno, dall’incrocio con via Farini all’incrocio con via Giacomo Matteotti (escluso); via Tunisi, dall’incrocio con via Ex Tiro a Segno fino all’incrocio con via Malta; via Malta, nel tratto dal civico 215 all’incrocio con via Ex Tiro a Segno; via Corsica, dall’incrocio con via Caprera all’incrocio con via Tunisi. I lavori riguarderanno inoltre via Savio, in due distinti tratti: tra via Capuana e via Farini, dal civico 362 al civico 442, e tra via Farini e via Corsica. Le asfaltature interesseranno inoltre l’intera estensione di via Reno, via Tirso e del subborgo Branzaglia.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza la viabilità nelle vie interessate sarà regolata da alcune modifiche temporanee. Il primo provvedimento riguarda gli interventi affidati alla ditta Mattei srl (via Ex Tiro a Segno, via Tunisi, via Cattolica) e sarà in vigore da lunedì 30 novembre a lunedì 14 dicembre. Il secondo, relativo ai lavori affidati alla ditta Pesaresi Giuseppe Spa (sulle vie Alessandro Bonci, via Reno, via Tirso e Subborgo Brenzaglia), interesserà invece il periodo che si estende da martedì 1° dicembre a venerdì 4. Durante le lavorazioni saranno istituiti il divieto di sosta 24 ore su 24 su entrambi i lati delle strade interessate, con rimozione dei veicoli, e il senso unico alternato regolato da semaforo, movieri o a vista, a seconda delle necessità del cantiere. Dove previsto, sarà inoltre introdotto il limite di velocità di 30 chilometri orari, con restringimenti della carreggiata e, nei tratti interessati, divieto di transito, fatta eccezione per residenti, attività presenti, mezzi di soccorso e mezzi di cantiere. Potranno essere disposte anche chiusure temporanee e deviazioni, con obbligo di seguire la segnaletica predisposta in loco. Previsti inoltre divieti di transito ciclopedonale e l’obbligo per i pedoni di utilizzare il lato opposto della strada in corrispondenza degli attraversamenti interessati dai lavori. I provvedimenti saranno applicati in relazione all’effettiva presenza dei cantieri e alla progressione delle lavorazioni. Al termine degli interventi, la circolazione tornerà a essere regolata dalle disposizioni definitive già in vigore.