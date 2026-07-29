Cesena, San Rocco e lavori alle fognature: modifiche alla viabilità fino al 30 settembre

A Cesena proseguono i lavori di messa in sicurezza, ripristino e adeguamento delle reti e degli scarichi diretti della fognatura pubblica in zona San Rocco dell’ammontare complessivo di 600 mila euro. È questo un intervento programmato dall’Amministrazione comunale e finalizzato a migliorare l’efficienza e la sicurezza delle infrastrutture fognarie, oltre a prevenire criticità e garantire una maggiore tutela del territorio. Da marzo ad oggi sono stati eseguiti gli interventi previsti in via Carlo Farini e via ex Tiro a Segno. Quasi ultimati i lavori in via Alessandro Bonci. Sono invece in partenza le opere in via Savio.