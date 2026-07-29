Cesena, San Rocco e lavori alle fognature: modifiche alla viabilità fino al 30 settembre

Cesena
  • 29 luglio 2026
Cesena, San Rocco e lavori alle fognature: modifiche alla viabilità fino al 30 settembre

A Cesena proseguono i lavori di messa in sicurezza, ripristino e adeguamento delle reti e degli scarichi diretti della fognatura pubblica in zona San Rocco dell’ammontare complessivo di 600 mila euro. È questo un intervento programmato dall’Amministrazione comunale e finalizzato a migliorare l’efficienza e la sicurezza delle infrastrutture fognarie, oltre a prevenire criticità e garantire una maggiore tutela del territorio. Da marzo ad oggi sono stati eseguiti gli interventi previsti in via Carlo Farini e via ex Tiro a Segno. Quasi ultimati i lavori in via Alessandro Bonci. Sono invece in partenza le opere in via Savio.

Le vie interessate

L’intervento complessivo infatti interessa numerose strade della zona, tra cui le vie Pesaro, Reno, Alessandro Bonci, Savio, Farini, Tirso, Libia, Malta, Corsica, Caprera, Fabio Ricci, Ponte Europa Unita, Bardia, Giarabub, Alessandro Volta, Arenacci e Galvani

Per garantire la piena esecuzione delle opere in condizioni di sicurezza, si confermano le modifiche temporanee alla circolazione stradale. Le stesse saranno confermate fino al 30 settembre, seguendo l’avanzamento del cantiere, che sarà di tipo itinerante.

Le principali modifiche alla viabilità comprenderanno sensi unici alternati regolati da semafori o movieri, restringimenti di carreggiata, limiti di velocità di 30 chilometri orari, divieti di sosta con rimozione forzata e, in alcuni tratti, divieti di transito con accesso consentito esclusivamente a residenti, attività, mezzi di soccorso e mezzi di cantiere. In corrispondenza delle aree di lavoro saranno inoltre predisposte deviazioni, percorsi alternativi per i pedoni e limitazioni temporanee al transito ciclopedonale.

Tutte le limitazioni elencate saranno attivate esclusivamente nelle aree interessate dai lavori e verranno rimosse con l’avanzamento del cantiere con lo scopo di non creare disagi a chi vive in questa zona o la frequenta assiduamente. Una volta conclusi tutti gli interventi, la circolazione tornerà a essere disciplinata secondo la viabilità ordinaria.

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