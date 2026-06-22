Cesena, San Giovanni: pienoni serali nel fine settimana, oggi giro di boa con cantautrice assessora in concerto e balli per tutti i gusti

È partita con un pienone impressionante, anche se concentrato nel tardo pomeriggio e di sera per sfuggire alla calura opprimente, la fiera di San Giovanni. Dopo il vivacissimo fine settimana, oggi si arriva al giro di boa dei cinque giorni di festa e lo si fa con tanti eventi.

Nei giardini Serravalle si comincia alle 18.30, con l’esibizione musicale “Life and Roll”, a cui seguirà, dalle 20, il dj set con Giady e Spino, e poi salirà sul palco, alle 21, la cantautrice e polistrumentista g.em (nome d’arte di Giorgia Macrelli, che è anche assessora comunale), che presenterà il suo nuovo album “Corponuovo”. Nello spazio “Vintage Rebound” si ballerà, con la possibilità di seguire anche una lezione gratuita di danza jazz. Nel vicino campo da basket si disputeranno le prime partite di pallacanestro del torneo 3 contro 3 organizzato da Cesena Basket.

In via Chiaramonti, alle 20.30, Chiara Menta presenta lo spettacolo “Verde di rabbia, verde d’amore”, performance seduttiva che combina giocoleria, danza, contorsionismo per raccontare in modo romantico e comico le difficoltà del rapporto tra uomo e donna.

In piazza Almerici doppio appuntamento nel segno del ritmo e delle tradizioni salentine: alle 20.30 andrà in scena “Quadri di pizzica”, a cura di Laboratorio stabile di Pizzica ed espressione e, a seguire, pizziche aperte a tutti con l’associazione “Balla la pizzica Cervia”.

Atmosfera diversa, ma balli pieni scatenati anche in viale Mazzoni, dove alle 20.30 è prevista l’esibizione di ballo country dei “Wild Angels”.

Danza protagonista pure nelle Vie della Magia, dove dalle 20.30 si esibiranno i ballerini di tango dell’associazione “Medialuna”. I più piccoli, invece, potranno divertirsi con “Moon Box. Voglio la Luna”, spettacolo di teatro in miniatura della compagnia Nasinsù.

Per chi vuole giocare e vincere qualche premio, c’è la Tombola Amarcord di San Giovanni in piazza del Popolo, a partire dalle 20.

Fra le altre iniziative in programma, al Foro Annonario ci saranno di pomeriggio i giochi di una volta di Nonno Banter e un laboratorio per bambini dedicato all’acqua di San Giovanni, mentre in serata (dalle 20 alle 22) è in programma un’apertura speciale del teatro Bonci, per scoprirne le bellezze.

Al di là degli eventi, sono tante le occasioni per uno shopping speciale nei negozi del centro e nei mercatini dei giardini Serravalle, in via Zeffirino Re e in altre aree del centro. Food truck ai Serravalle e vari punti ristoro disseminati qua e là soddisfano le esigenze della gola, senza dimenticare di assaggiare il fragrante pan di San Giovanni, dolce esclusivo che si può gustare solo in questi giorni.