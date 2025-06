Cesena, San Giovanni e beneficenza: all’asta tre splendide opere dei ragazzi dell’Enaip

Nel solstizio d’estate a Cesena la solidarietà diventa protagonista della Festa di San Giovanni. L’evento clou di sabato 21 giugno è, infatti, la cena solidale promossa dalla Fondazione Maratona Alzheimer nei Giardini pubblici con l’obiettivo di raccogliere fondi per realizzare un Giardino Alzheimer proprio all’interno di questa area verde.

Si tratta di un progetto innovativo e di grande valore sociale, perché per la prima volta sarà realizzato un giardino terapeutico per i malati di Alzheimer in uno spazio pubblico. Lo spazio si connoterà per la forte valenza inclusiva: pensato per le persone affette dalla malattia, sarà però aperto a tutta la comunità. La realizzazione del Giardino Alzheimer è prevista per l’autunno 2025.

Ma nel corso della serata si terrà un altro momento solidale: saranno consegnate ad altrettanti sostenitori tre opere realizzate dai ragazzi che frequentano i Centri socio-occupazionali dell’Enaip di Cesena. Piccoli grandi capolavori realizzati interamente a mano con l’uso di materiali di scarto messi a disposizione dalle aziende del territorio. Fra le tre opere protagoniste della serata anche la bellissima “Monalisa” a lungo esposta nella vetrina Enaip di Galleria Isei. I fondi raccolti serviranno per finanziare le attività di Centro Estivo (giornate al mare nel mese di luglio e gite per visitare realtà ricreative, come ad esempio l’Acquario di Cattolica).

Da segnalare che i ragazzi dell’ENAIP, con la loro della band extra, saranno protagonisti anche di alcuni concertini, e nella giornata di sabato si esibiranno dalle 19.00 circa alle 21.30 circa presso il Laboratorio Casine in corso Garibaldi, 29 (altri concerti si terranno il 22 e il 24 giugno). Fino alle ore 16,30 inoltre, il Centro Socio Occupazionale CSO-CFL Fondazione Enaip Forlì Cesena ETS resterà aperto, in Galleria Isei e Via Roverella 19, con possibilità di visitare i laboratori e acquistare prodotti.