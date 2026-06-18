Cesena, San Giovanni 2026: parcheggi e viabilità, tutto quello che c’è da sapere

Da sabato 20 a mercoledì 24 giugno il centro storico di Cesena si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto in occasione della Festa di San Giovanni, l’evento che dà il via all’estate cesenate con spettacoli, musica, mercatini, iniziative culturali e momenti di intrattenimento in grado di richiamare migliaia di presenze in città. Per consentire lo svolgimento in piena sicurezza della manifestazione, il Comune ha predisposto una serie di modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta che interesseranno diverse strade e piazze del centro già a partire da oggi, giovedì 18 giugno. Intanto è resa pubblica la mappa dei parcheggi e delle aree di sosta di riferimento: https://www.comune.cesena.fc.it/articoli/mappa-dei-parcheggi/.