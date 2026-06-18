Cesena, San Giovanni 2026: parcheggi e viabilità, tutto quello che c’è da sapere

Da sabato 20 a mercoledì 24 giugno il centro storico di Cesena si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto in occasione della Festa di San Giovanni, l’evento che dà il via all’estate cesenate con spettacoli, musica, mercatini, iniziative culturali e momenti di intrattenimento in grado di richiamare migliaia di presenze in città. Per consentire lo svolgimento in piena sicurezza della manifestazione, il Comune ha predisposto una serie di modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta che interesseranno diverse strade e piazze del centro già a partire da oggi, giovedì 18 giugno. Intanto è resa pubblica la mappa dei parcheggi e delle aree di sosta di riferimento: https://www.comune.cesena.fc.it/articoli/mappa-dei-parcheggi/ .

Tra i primi provvedimenti, piazza Almerici è chiusa al traffico e alla sosta dalle ore 7:00 di questa mattina (fino alle ore 20:00 di giovedì 25 giugno). Da domani, venerdì 19 giugno, entreranno in vigore ulteriori divieti nelle piazze Fabbri e della Libertà, lungo i corsi Mazzini e Garibaldi e in un tratto di via Cesare Battisti. Le principali limitazioni alla viabilità scatteranno dalle ore 21:00 di venerdì 19 giugno e rimarranno attive fino alla mezzanotte del 24 giugno. Nel corso di questi giorni saranno chiuse al traffico e alla sosta numerose vie e piazze del centro, tra cui Corso Mazzini, Corso Sozzi, piazza del Popolo, largo Pio Sesto, piazza Giovanni Paolo II, piazza Amendola, le vie Vescovado, Giovanni XXIII, Albizzi, Zeffirino Re, Verzaglia e altre centrali.

Per agevolare i residenti che non potranno accedere ai propri garage o posti auto a causa delle aree occupate dagli eventi, lo Sportello Facile rilascerà appositi pass che consentiranno la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento del centro urbano regolati da parcometro, ad esclusione delle strutture coperte.

Modifiche sono previste anche per il trasporto pubblico. La linea urbana numero 4 seguirà un percorso alternativo dal 19 al 25 giugno, con deviazioni sia nella direzione Ippodromo-Ospedale sia nel tragitto inverso, per evitare le aree interessate dalla manifestazione.

Dai divieti di transito saranno esclusi i mezzi di soccorso e di pubblica utilità, i veicoli degli operatori ambulanti, quelli autorizzati dagli organizzatori, oltre ai residenti, alle persone con disabilità e alle attività economiche presenti nelle aree interessate.