Cesena, San Giovanni 2025, un’edizione ricca di appuntamenti e occasioni VIDEO

Quest’anno il programma di San Giovanni è più ricco che mai, pieno di appuntamenti e di novità per tutti, dalla Gen Z alle famiglie. Innanzitutto questa edizione è aperta in nome della solidarietà. Infatti i Giardini Pubblici saranno sede del “Giardino della Solidarietà”. Durante la serata di sabato 21 giugno si terrà la charity dinner promossa dalla Fondazione Maratona Alzheimer, con l’obiettivo di raccogliere fondi per realizzare una zona Alzheimer proprio nei Giardini Pubblici. Nel corso della stessa serata ci saranno consegnate ai sostenitori della serata tre opere realizzate a mano e con materiali di scarto dai ragazzi che frequentano i centri socio-occupazionali dell’Enaip Cesena. Ci saranno anche, durante tutto il corso della fiera, 12 punti spettacolo con oltre 50 appuntamenti tra concerti, dj set, danze, recite, rievocazioni storiche, esibizioni di magia e molto altro. Da non scordare l’apertura eccezionale del teatro Bonci dal 21 al 24 giugno per visite .

Inoltre quest’anno la Fiera di San Giovanni ricade nello stesso periodo della Notte Rosa. Questa è un’occasione per godersi una giornata intera di festa, passando dai balli della Fiera alla musica ai colori della Notte Rosa.

Ma non è solo occasione di festa, poiché in questi giorni si festeggia il patrono della città San Giovanni Battista. Per l’occasione, alle ore 10 del 24 giugno verrà celebrata la Messa Pontificale dal vescovo di Cesena Antonio Giuseppe Caiazzo, con successiva esposizione in Duomo di uno dei grandi libri liturgici di proprietà della Diocesi e che è custodito nella Biblioteca Malatestiana: si tratta di uno Graduale.

Tutto il programma dell’edizione 2025 della Fiera di San Giovanni è consultabile cliccando qui.