Cesena, San Giovanni 2025: ordinanza antivetro e bus, tutto quello che c’è da sapere

Tutto pronto per la Fiera di San Giovanni, la grande Festa dell’estate a Cesena che prende il via venerdì 20 giugno e che già nella prima serata si presenta con un ricco programma di eventi. L’apertura ufficiale, con il tradizionale taglio del nastro, si terrà intorno alle ore 18.30 nei giardini di Serravalle. E da quel momento divertimento assicurato in tutto il centro storico, con concertini ed esibizioni in 12 punti spettacolo, le golose proposte di street food dei sei punti ristoro, centinaia di bancarelle per i patiti dello shopping e le giostre del luna park.

Il programma di venerdì 20 giugno

Nella prima serata di Fiera i giardini di Serravalle ospitano un doppio programma: nello spazio della musica si esibirà la Kozmic Band (prima e dopo Gala dj), mentre nell’area Vintage Rebound, alle ore 20 si potrà imparare a ballare con “Balla con noi”, lezione gratuita per imparare i primi passi delle danze dell’epoca. A seguire jazz + DJ set e social dance Si balla anche in piazza Almerici dove alle ore 21 si terrà uno spettacolo danzante con Ritmo Danza. Invece nello slargo all’incrocio fra via Battisti e via Chiaramonti andrà in scena lo spettacolo teatrale “Shhh...ine” con il duo ‘I due senza’: acrobazie, giocoleria e risate assicurate. Nelle vie della Magia (Fantaguzzi, Strinati, Righi, Albizzi), accanto a cartomanti e astrologi, ci saranno performance piene di poesia: a partire dalle ore 21 si potrà assistere a “La Sinfonia Acquatica”, spettacolo di microteatro che esce da una valigia, all’esibizione dell’Illusionista intruso” con il suo laboratorio alchimistico che rimescola stupore e divertimento, e al concertino di Fabio il musicista. La libreria Albizzi, nell’omonima via, inaugura le serate di letture a tema con un appuntamento dedicato alla poesia (dalle ore 21.30). Apre le porte anche la Corte delle Palme (nel complesso del San Biagio, via Aldini 26), dove alle 20.30 andrà in scena “La fermata sbagliata”, spettacolo con pupazzi, disegni, oggetti a cura di Giuseppe Viroli. L’evento è organizzato dai Servizi in rete Officina delle Famiglie. Nella Chiesa di Sant’Agostino si potrà visitare la mostra fotografica “Savio: 12 mesi lungo il fiume”, organizzata dal Gruppo Fotografico 93, che rimarrà allestita fino al 29 giugno. Quest’anno, inoltre, anche il Mercato coperto entra nel circuito dei festeggiamenti per San Giovanni con una serie di iniziative. Nella mattinata di sabato 21 giugno, dalle 9 alle 12 ci saranno esperti che offriranno consigli per il benessere, mentre il pomeriggio sarà dedicato a bambini e famiglie: dalle 16 alle 19 ci si potrà immergere nelle atmosfere del West con i balli country dei Wild Angels - Country Western Dance, con momenti di animazione e truccabimbi per i più piccoli.

Ordinanza antivetro

A Cesena in occasione delle celebrazioni per San Giovanni è stata emessa – come ogni anno – una specifica ordinanza antivetro per tutelare la sicurezza pubblica e il decoro urbano durante l’intero periodo della festa. A partire dalle ore 15 di venerdì 20 giugno e fino alle ore 24 di martedì 24, sarà vietata la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine. Il divieto è rivolto a tutti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercizi commerciali al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici, alle attività autorizzate su area pubblica nei posteggi previsti dal Piano delle Aree, nonché agli operatori del commercio itinerante. Tale divieto non si applica nel caso di consegna a domicilio. Sempre nello stesso periodo, sarà inoltre vietato collocare contenitori per la raccolta del vetro o altri oggetti in vetro all’esterno dei locali o nelle aree pubbliche interessate dalla manifestazione. L’area soggetta ai divieti coincide con il centro cittadino, delimitato dalle vie Finali, Carducci, Padre Vicinio da Sarsina, Cavallotti, Pacchioni, del Tunnel, Canonico Lugaresi, IV Novembre, corso Cesare Battisti, le vie Curiel e Mulini. Le eventuali violazioni all’ordinanza comporteranno l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 5.000 euro, secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 7-bis.1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Trasporto pubblico locale