Cesena, San Giovanni 2024: il programma

Prende il via nel solstizio d’estate l’edizione 2024 della Fiera di San Giovanni, una delle manifestazioni più amate dai cesenati e non solo, che di fatto apre la lunga estate romagnola. Così, da venerdì 21 a lunedì 24 al 24 giugno la città si tufferà nuovamente nell’atmosfera magica della fiera, fra mazzi di odorosa lavanda, trecce d’aglio e allegri fischietti di zucchero. Festa sacra e profana, ricca di storia (la sua prima attestazione risale al 1638) e pronta ogni volta a rinnovarsi, la Fiera di San Giovanni squaderna anche quest’anno un ricco programma di iniziative, fra spettacoli, concerti, rievocazioni storiche, golosi menù. Senza dimenticare lo shopping, con centinaia di bancarelle che animeranno il cuore di Cesena.

L’inaugurazione si terrà alle ore 19.30 all’ingresso dei Giardini di Serravalle, alla presenza del sindaco di Cesena Enzo Lattuca e del presidente di Cesena Fiera Renzo Piraccini.

Fra le bancarelle a caccia di buoni affari

La Fiera è il luogo ideale per fare acquisti vantaggiosi e scovare articoli curiosi e originali. Dalla sera del 21 giugno si potrà passeggiare fra i banchi di corso Mazzini e corso Sozzi, quelli della Fiera antica, allestita in via Zeffirino Re e nelle suggestive vie limitrofe, mentre nei Giardini di Serravalle ci saranno gli artigiani creativi dell’Art Market e in via Cesare Battisti piante, fiori ed essenze per tutti i gusti. Come da tradizione, in piazza della Libertà si schiereranno gli espositori della Campionaria e del salone dell’auto. Sabato 22 giugno il mercato della Fiera si allargherà. Dalle ore 7:00 alle ore 13:00 si terrà il mercato di pre-fiera, poi dal pomeriggio partirà il mercato vero e proprio della fiera animando anche la zona di viale Mazzoni, dove si troveranno, immancabili, anche le giostre del Luna Park. Complessivamente a San Giovanni saranno presenti circa 400 banchi, che si affiancheranno agli esercizi commerciali del centro.

Il gustoso menù di San Giovanni

Osterie, ristoranti, food truck, street food, specialità etniche, e chi pi più ne ha più ne metta: sono molteplici le proposte per aperitivi, cene, spuntini e merende nei quattro giorni della festa. La già variegata offerta dei locali cesenati sarà arricchita da un’ampia scelta di punti ristoro allestiti per l’occasione (in aumento rispetto alla passata edizione). La mappa golosa della Fiera vede postazioni disseminati in tutto il centro, dalle piazze Fabbri, Almerici, Amendola a via Cesare Battisti a viale Mazzoni. I giardini di Serravalle, invece, saranno il regno incontrastato dei food truck. In questo contesto, un appuntamento inedito sarà quello con il Romagna Gin Fest che andrà in scena nelle serate del 22 e 23 giugno al Chiosko Savelli, con oltre 20 tipi di gin romagnoli e stand gastronomici.

La Festa sacra: il pontificale di San Giovanni

Accanto alle tante iniziative di animazione e divertimento non si può dimenticare l’aspetto sacro della festa, con le celebrazioni in onore di San Giovanni Battista patrono di Cesena. Sembra che la devozione al Santo si sia diffusa nel Medioevo, con l’arrivo di un gruppo di esuli provenienti da Fiesole, e a lui è intitolata la Cattedrale di Cesena, edificata alla fine del XIV. In Cattedrale, nella giornata del 24 giugno, alle ore 10 il vescovo Douglas Regattieri presiederà la solenne messa pontificale. La Schola “Santa Cecilia” diretta dal maestro Gianni Della Vittoria canterà la Missa “Salve Regina” a 4 voci di Valeriano Tassani. Alle 21, inoltre, il maestro Della Vittoria terrà un concerto organistico

Associazionismo protagonista

Molte le associazioni che, come da tradizione, partecipano alla Fiera di S. Giovanni con i loro banchi per la raccolta di fondi, concentrate soprattutto in via Pio Battistini. Da segnalare inoltre che nel pomeriggio di lunedì 24 giugno, i Giardini Pubblici ospitano “L’inclusione in festa , evento organizzato da Anffas, Cils, Polisportiva Anffas e Cisa. Dalle 17.15 si terranno laboratori esperienziali gratuiti per bambini, ci saranno momenti di animazione a cura del “Drago Blu”, mentre Welldone offrirà la merenda. Dalle ore 20 musica dal vivo con “Gli altri” di Aveac e a seguire “Smiusical”, messo in scena da Polisportiva Anfass.

Gli spettacoli

Nelle serate della Fiera molti angoli del centro ospiteranno momenti di musica e spettacolo. Di seguito una panoramica degli oltre trenta eventi in programma.

San Zvan: giardini di Serravalle in festa

Anche quest’anno i giardini di Serravalle si confermano come spazio privilegiato di festa all’insegna dell’aggregazione e della musica. Ogni sera alle 19 scatterà un dj set a cura di Dj Gala, mentre alle 21.30 sarà il momento delle esibizioni live, che spazieranno dal sound latino del Pennabilli Social Club al reggae dei The Caribbean Delights, dal tributo a Janis Joplin dei Kozmic Band al rock e al blues di The Andy Macfarlane Two Man Orchestra. Ma ci sarà spazio anche per sonorità e atmosfere decisamente swing con la rassegna “San Giovanni Vintage Rebound - Una finestra sugli anni20”. Si comincia il 21 giugno, alle ore 20, con esibizioni di ballo Lindy hop, jazz, blues, balboa, della scuola Swing Road. Sabato 22 giugno dalle 17.00 sarà allestita una mostra di moto d’epoca dello Sport Club “Il Velocifero” e alle 18 si esibirà la Nalis swing Live band, mentre domenica 23 giugno, sempre alle 18, è in programma il concerto del Michele Scucchia Swing Trio, featuring Sara Ghtami. Infine, lunedì 24 giugno, dalle 19 sarà possibile fare una prova gratuita di ballo swing, con la Swing Road dance school di Cesena. Tutti i giorni: dalle ore 17.00 aperitivo e stuzzichini, con birra artigianale e cocktaileria in collaborazione con Villa Crocetta

Le Vie dei Musicanti Magici e la musica di piazza Amendola

Durante la Fiera le vie Fantaguzzi, Strinati, Righi e Albizzi si trasformano nelle Vie dei Musicanti Magici. Qui ogni sera, dalle ore 21 in poi, andranno in scena gli artisti di strada. Acrobati, giocolieri, illusionisti, equilibristi, si esibiranno in numeri sorprendenti, giocando con il fuoco, creando bolle di sapone giganti, danzando sui trampoli. Ma ci saranno spazio anche per la musica, con concertini che spaziano dal pop al folklore irlandese alla pizzica. La musica sarà protagonista anche in piazza Amendola, che ogni sera si riempirà di note, spaziando dagli stornelli romagnoli ai djset, per iniziativa dei locali Piadamendola, Baricentro e Quinto

Appuntamenti con la tradizione

Da sempre la notte prima di San Giovanni è considerata una notte magica, con le streghe che compiono riti e incantesimi. Si lega a questa tradizione l’appuntamento in programma per domenica 23 giugno, alle ore 18, quando in piazza Albizzi le “Streghe della Fiera ad San Zvan” che faranno rivivere riti, incantesimi, erbe magiche, tradizioni e superstizioni della magica notte. Il 23 e il 24 giugno, alle ore 20.30, invece sarà alla ribalta l’associazione Giostra di Cesena, che lancerà l’edizione 2024 del torneo con un piccolo corteo storico in costume e un banditore che declamerà l’annuncio della giostra per le vie del centro.

Appuntamenti spettacolari nel Chiostro

Tre appuntamenti da non perdere al chiostro di San Francesco. Sabato 22 giugno dalle ore 21.15 anche Cesena celebra la “Festa della Musica”, evento a livello europeo, grazie all’iniziativa curata da Chorus APS. Sarà una maratona musicale, a cura delle band della scuola di musica “Chorus Institute Of Musical Arts” di San Giorgio di Cesena, con un repertorio che spazierà dal classico al jazz, dal pop al rock. L’evento è in collaborazione con “AIdSM” (Associazione Italiana delle Scuole di Musica). Ingresso è libero con prenotazione consigliata contattando il 389 8945390 (segreteria della scuola di musica Chorus). Domenica 23 giugno dalle ore 21.15 torna “Poeti a San Giovanni”, classico appuntamento promosso da “Campo della Stella”, Titolo dell’edizione 2024 è “Fiat lux! E’ fat dla creazion”. In scaletta letture di: Nevio Spadoni, Denis Presepi, Anna Tomassini. Musiche a cura di Christian Ravaglioli. Conduce Gianfranco Lauretano. Ingresso libero. Lunedì 24 giugno dalle ore 21.00, infine, sul palco del chiostro di san Francesco andrà in scena “Felicità per dummies - Felicità per negati”, monologo di Roberto Mercadini promosso dalla Diocesi Cesena Sarsina, in occasione della Festa della famiglia Diocesana. Ingresso offerta libera.