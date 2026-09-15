Cesena, San Biagio verso la riapertura: il Comune cerca un gestore

A Cesena il cinema San Biagio si prepara alla grande riapertura. L’Amministrazione comunale, in vista della ormai prossima conclusione delle opere di ripristino di base dei locali di via Aldini 24, ha ufficialmente avviato la procedura amministrativa per affidarne la gestione, con l’obiettivo di restituire alla città non soltanto delle sale cinematografiche, ma un vero e proprio polo culturale polifunzionale, in grado di vivere durante l’intera giornata.

Il progetto guarda infatti al futuro senza dimenticare le sue origini. “L’idea – commenta l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi – è in realtà una sorta di ritorno alle origini: il San Biagio nasce come polo culturale. Procedendo in questa direzione vogliamo non disperdere il patrimonio costruito negli anni, ma riattivare quella vocazione più ampia che aveva fatto del San Biagio non solo un centro dedicato al cinema, ma un luogo di produzione, incontro e diffusione culturale. Nei prossimi otto anni la nuova gestione dovrà quindi affiancare alle proiezioni cinematografiche altre attività: teatro, musica, conferenze, mostre, corsi di formazione e laboratori didattico-artistici. Il progetto dovrà inoltre prevedere un coordinamento con scuole, Università e associazioni del territorio, così da trasformare il complesso in un punto di riferimento culturale aperto lungo tutto l’arco della giornata”.

Per individuare il futuro gestore il Comune ha scelto la strada della concessione di servizi, attraverso una procedura aperta rivolta anche a operatori economici aggregati. Il bando è stato pubblicato la settimana scorsa sul sito https://www.unionevallesavio.it/bandi-servizi-in-pubblicazione/ e sarà attivo fino alle ore 13:00 del 28 settembre. Una volta individuato, il gestore dovrà completare gli allestimenti e le dotazioni necessarie per l’avvio delle attività previsto entro la fine dell’anno.