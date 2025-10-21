Cesena, Samir Gryka e il successo di Alba Costruzioni: “Siamo arrivati su un gommone e ci siamo dati da fare, siamo grati all’Italia”

Costruirsi una vita dandosi da fare; senza pretese. Con questa “filosofia” i fratelli Gryka - Samir, Klaudian e Shkelzën - sono diventati un punto di riferimento nel settore delle costruzioni e delle ristrutturazioni in Romagna. Salpati dalle coste dell’Albania con le ondate migratorie degli anni Novanta, sono oggi i titolari di “Alba Costruzioni Srl”. Azienda impegnata nell’edilizia residenziale, commerciale, industriale e ricettiva con sede in via Arenzano 545 a Cesena. Capace di registrare fatturati annui oltre i 3 milioni di euro.