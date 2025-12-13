Cesena, salute mentale, affettività e cittadinanza: le richieste dei giovani a “Civis Anch’io”

Più spazio a scuola a salute mentale, affettività e cittadinanza. E poi eventi per avvicinare i giovani alla cultura, consultazioni online per far partecipare ragazzi e ragazze alle decisioni per la città, progetti per migliorare il trasporto pubblico, il sistema scolastico e l’orientamento al lavoro. Sono questi in sintesi i punti messi nero su bianco nel manifesto ‘Civis Anch’io’ realizzato dagli studenti delle scuole superiori di Cesena, per “contare davvero” e “avere voce” in città. Ma anche oltre. Il manifesto, frutto di un progetto del Comune, è stato consegnato ieri mattina anche nelle mani delle europarlamentari Elisabetta Gualmini e Annalisa Corrado, nel corso della tappa cesenate di “1, Avenue Schuman-via Romagna”, il progetto promosso da Upi Emilia-Romagna insieme alla Provincia di Forlì-Cesena e con il supporto della Regione, nell’ambito del bando 2025 per la promozione della cittadinanza europea, che vede il coinvolgimento di oltre 300 giovani delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Ferrara.

Al cinema multisala Eliseo, ragazzi e ragazze si sono trovati in dialogo con alcuni degli europarlamentari eletti nella Circoscrizione Nord-Est, tra cui appunto Gualmini e Corrado, mentre Alessandro Zan era collegato da remoto, affrontando temi come ambiente, lavoro, diritti, digitale e pace.