Cesena, salta la visita del ministro Piantedosi al Centro d’addestramento di polizia, restano i problemi

A causa di impegni sopraggiunti, l’11 settembre il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi non potrà essere a Cesena, dove era atteso in occasione dell’inaugurazione del corso di formazione tecnico professionale per la nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato-settore di impiego sicurezza cibernetica. E’ invece confermata la presenza del capo della Polizia, il prefetto Vittorio Pisani, oltre a un paio di altri rappresentanti nazionali di primo piano del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Salta così per il sindacato di categoria Sap la possibilità di incontrare il ministro, che era già stato al Centro d’addestramento in viale IV Novembre il 31 maggio 2023, per visionare i danni subiti dalla struttura e dai mezzi a seguito dalla devastante esondazione del fiume Savio, che scorre a pochi metri di distanza. Ai rappresentanti degli agenti stava a cuore - come spiegato dal segretario del Sap, Roberto Meloni - evidenziare alcuni postumi molto critici dell’alluvione, dal mancato recupero di circa metà dei posti letto al Caps, all’indisponibilità del poligono, che perdura, e nuovi problemi, come la prospettata chiusura della Centrale operativa a Cesena, per centralizzare tutto a Forlì.