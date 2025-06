Cesena, sale sul tetto e minaccia di lanciare coppi alle auto: via Cesenatico chiusa a Macerone VIDEO GALLERY

Un uomo seminudo che si aggirava sui tetti minacciando di lanciare coppi alle auto sottostanti e di farsi del male. È la scena che ha visto chi transitava sulla via Cesenatico all’altezza di Macerone attorno alle 11.15 di oggi. Solo dopo una lunga trattativa sono riusciti a farlo desistere e l’uomo è saltato giù dal tetto, pare senza conseguenze gravi. È stato quindi trasportato d’urgenza al Bufalini. Sul posto sono intervenuti in forze il 118, i vigili del fuoco e la polizia di Stato. Tra le 12 e le 13.15 è stato anche necessario chiudere completamente la viabilità sulla via Cesenatico con evidenti conseguenze sul traffico diretto al mare.