Cesena, sale con l’ascia sul bus e scoppia il panico: “È mia, l’avevo appena comprata”

Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi sulla linea 41 del bus in via Dismano in direzione Cesena, quando sono stati attivati Carabinieri, Polfer e Polizia di Stato per la presenza di un uomo con una grossa ascia. Immediato l’intervento congiunto delle forze dell’ordine, che hanno fermato il bus all’altezza dello stabilimento Orogel. Il personale addetto alla sicurezza ha chiesto lumi al possessore, un cesenate residente in una frazione periferica, che candidamente ha risposto: “L’ho appena comprata, è mia”. E tutto è tornato alla normalità, con un sospiro di sollievo generale.