Cesena, saldi estivi, Confcommercio: “Spesa media pro capite sotto i 100 euro”

Sono iniziati il 4 luglio i saldi estivi e secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia italiana spenderà mediamente 201 euro per l’acquisto di prodotti scontati, pari a circa 91 euro pro capite, per un giro d’affari complessivo previsto di 3,2 miliardi di euro.

Anche nel territorio cesenate le aspettative sono positive. «L’avvio dei saldi estivi conferma quanto questo appuntamento continui a suscitare l’interesse dei consumatori – sottolinea il direttore di Confcommercio Cesenate, Giorgio Piastra – si tratta di un’opportunità per scegliere con maggiore attenzione, acquistare capi di qualità a prezzi convenienti e dare più valore ai propri acquisti».

Per Piastra i saldi non rappresentano soltanto un’occasione di risparmio, ma anche uno stimolo verso un modo diverso di fare shopping. «Sono un invito a comprare meglio: meno prodotti usa e getta, più consapevolezza e maggiore attenzione alla durata dei capi. È una filosofia che incontra sempre più persone e che valorizza il lavoro dei negozi specializzati. Acquistare nei negozi di moda del territorio significa poter contare su assortimento, consulenza e trasparenza, elementi che fanno la differenza soprattutto quando si investe in capi destinati a durare nel tempo. Allo stesso tempo si sostengono le imprese locali e il tessuto economico delle nostre città».

L’auspicio degli operatori è che i saldi possano favorire un buon afflusso di clienti nelle prossime settimane, contribuendo a sostenere un settore che continua a confrontarsi con consumi prudenti e con la crescente concorrenza dell’e-commerce. «Risparmio, stile e responsabilità possono andare di pari passo – conclude Piastra –. Scegliere i negozi del territorio significa premiare un modello di consumo più attento, sostenibile e vicino alle comunità locali».