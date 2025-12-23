Cesena, Sacim in vendita per 7,6 milioni: asta fissata nel mese di febbraio

È stata fissata l’udienza di vendita della Sacim. Ottenuta l’autorizzazione tramite provvedimento emanato dalla giudice Maria Cecilia Branca della sezione fallimentare del tribunale civile di Forlì, lo scorso 15 dicembre, il curatore fallimentare Michele Sarti ha fissato l’udienza per il 6 febbraio 2026 alle 10.30. La vendita avverrà in un lotto unico, la modalità sarà quella della «vendita senza incanto» che prevede che le offerte vengano presentate in busta chiusa, e la base d’asta è stata fissata a 7.595.000 euro.