Cesena
  • 11 ottobre 2025
Cesena, Sacim in liquidazione. I sindacati: “Aprire un tavolo di crisi”

“Nella giornata del 10 ottobre è arrivata la notizia che il Tribunale ha aperto la procedura di liquidazione giudiziale per la Sacim”. Lo annuncia la Fiom-Cgil in una nota.

“Da mesi l’azienda - scrivono i sindacati - si trovava in una situazione di crisi profonda, con il Tribunale che già seguiva da tempo la procedura di concordato. Un percorso lungo, incerto, pieno di rinvii, che purtroppo non ha portato a nessuna soluzione concreta.

Nonostante i segnali di crisi fossero chiari da tempo, non si è voluto o saputo intervenire in tempo. E ancora una volta, a pagare il prezzo più alto sono le lavoratrici e i lavoratori, non chi ha preso decisioni sbagliate o chi, per troppo tempo, ha preferito guardare da un’altra parte”.

Chiesto un tavolo di crisi

I sindacati chiedono l’apertura un tavolo di crisi: “Abbiamo chiesto l’intervento della Regione Emilia-Romagna per aprire subito un tavolo di crisi, individuare strumenti concreti per tutelare occupazione e redditi, e fare piena chiarezza sulle responsabilità che hanno portato a questa situazione. Non accetteremo che, come troppo spesso accade, si scarichi tutto sui lavoratori. Noi saremo qui, al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, come sempre, in ogni passaggio: nelle assemblee, nei tavoli, nelle aule del tribunale e davanti alle istituzioni”.

