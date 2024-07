Cesena, sabato Arturo Stalteri ai Giardini Pubblici per Entroterre Festival

Si può unire chiunque con chiunque altro su questo pianeta con una catena al massimo di sei gradi di conoscenze: questa la teoria immaginata dallo scrittore ungherese Frigyes Karinthy nel 1929. Da allora, la suggestione di Karinthy ha dato origine a spettacoli teatrali, a film e a un programma di Radio3 Rai a cura di Luca Damiani, in cui attraverso una serie di legami e di punti in comune si fanno dialogare musiche e musicisti lontani nel tempo, nello spazio e nei generi.

Entroterre Festival

Ora, il programma di Radio3 approda a Cesena per due date, per Entroterre Festival, l’evento diffuso e partecipativo organizzato dall’omonima Fondazione, con la direzione artistica di Luca Damiani e nell’ambito della rassegna Savio Trail 2024, nella forma di dialogo “dal vivo”: interviste travestite da concerto, con musicisti e il loro repertorio, sia originale che non, scandito da sette legami. Le interviste sono condotte da Luca Damiani, anche direttore artistico del Festival.

Il primo appuntamento in programma è per sabato 27 luglio ai Giardini Pubblici di Cesena, con Arturo Stàlteri al pianoforte. Già componente del gruppo progressive Pierrot Lunaire negli anni Settanta, Stàlteri ha collaborato con artisti come Rino Gaetano e Franco Battiato, ed è anche attivissimo concertista e compositore: il suo ultimo lavoro è dedicato all’opera di Philip Glass.

È possibile prenotare il proprio posto online alla pagina: https://www.eventbrite.it/e/sei-gradi-con-luca-damiani-e-arturo-stalteri-tickets-927271041647. Come sempre negli appuntamenti Savio Trail, una parte dell’evento sarà di natura enogastronomica: infatti, dalle 20.00 sarà allestita, presso il locale La Cantera, vicino al Giardino Pubblico, una speciale cena a tema. Il menù sarà un vero e proprio viaggio a tappe per i luoghi cari all’artista ospite Arturo Stàlteri: da Roma, a Parigi, fino alla Romagna. Prenotazione obbligatoria al numero 0547 1865945.

Il secondo appuntamento si terrà sabato 3 agosto a Formignano e vedrà la partecipazione di Vanessa Cremaschi, violinista di formazione classica, Cremaschi è anche autrice, presentatrice e regista televisiva per programmi di RaiDoc e anche regista teatrale. Frazione di Cesena, sede fino agli anni Sessanta di un villaggio minerario molto attivo e importante per l’economia cittadina, Formignano ospita oggi il Parco Naturale Miniere di Formignano, un geo-sito di rilevanza regionale dell’Emilia-Romagna. Dopo lo spettacolo, ci sarà la possibilità di gustare i prodotti del territorio in una cena-degustazione al Circolo La Miniera di Formignano, con prenotazione obbligatoria al tel. 347 4111567.