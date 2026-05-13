Cesena, sabato al parco della Rocca spazio alla forest therapy

Sabato 16 maggio BiodiversyFest 2026 farà tappa a Cesena con uno degli appuntamenti più intensi e significativi dell’intero festival: ‘Romagna Selvatica – Incontro con gli autori & forest therapy tra il Parco della Rocca Malatestiana e il CEAS – Museo dell’Ecologia’. L’iniziativa si svolgerà dalle ore 16:00 alle 19:30 tra il CEAS – Museo dell’Ecologia e il Parco della Rocca Malatestiana, proponendo un dialogo aperto tra ambiente, cultura, paesaggio e benessere.

Il pomeriggio prenderà il via alle ore 16 con un’esperienza introduttiva di forest therapy nel parco della Rocca Malatestiana, realizzata in collaborazione con TeFFIt – Terapie Forestali in Foreste Italiane e Biodiversity Friend® Forest Therapy, progetto che promuove il rapporto tra ecosistemi forestali, salute e qualità della vita attraverso attività di immersione consapevole nella natura.

La forest therapy – oggi al centro di un crescente interesse scientifico anche in ambito medico e psicologico – propone infatti un contatto lento e intenzionale con gli ambienti forestali, favorendo rilassamento, ascolto sensoriale, riduzione dello stress e riconnessione con il paesaggio naturale. Numerosi studi internazionali stanno approfondendo gli effetti benefici che gli ecosistemi forestali possono avere sul benessere psicofisico delle persone.

Alle ore 17 si terrà l’incontro ‘Benessere forestale e Biodiversity Friend® Forest Therapy (TeFFIt)’, occasione per approfondire il tema delle foreste come luoghi di salute, biodiversità e prevenzione attraverso la presentazione del Quaderno Cesvot “Circolo Virtuoso del benessere e della Salute in Natura” e della certificazione Biodiversity Friend® Forest Therapy.

Interverranno Nicola Tormen, dottore in Scienze Naturali e direttore di WBA Project – World Biodiversity Association, responsabile tecnico dello standard Biodiversity Friend®, e Raoul Fiordiponti, presidente di TeFFIt, agrotecnico, educatore ambientale e guida del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Il cuore culturale dell’iniziativa sarà però dalle 18 alle 19.30 con ‘Romagna Selvatica – incontro con gli autori’, appuntamento che vedrà protagonisti Massimiliano Costa ed Eraldo Baldini, in dialogo con Maurizio Pascucci, naturalista delegato LIPU Forlì-Cesena. L’incontro offrirà una riflessione sul territorio romagnolo come spazio vivo, fragile e in continua trasformazione, intrecciando sguardo naturalistico e lettura antropologica. Il volume Romagna Selvatica racconta infatti la relazione tra comunità umane, fauna, habitat e identità dei luoghi, mettendo in evidenza come ambiente, memoria, tradizioni e cambiamenti climatici siano oggi profondamente connessi.