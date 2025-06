Cesena, sabato 7 giugno “Cantine all’Aperto” al parco Fornace Marzocchi con i “Sommelier Astemi”

Sabato 7 giugno nella cornice naturale del parco Fornace Marzocchi (via Manuzzi, 145), torna ‘Cantine all’Aperto’, iniziativa organizzata da Incanto – Il Giardino del Gusto in collaborazione con AIS Romagna, con il patrocinio del Comune di Cesena, giunta quest’anno alla sua seconda edizione. Nel corso del pomeriggio, che avrà inizio alle ore 17.30, saranno celebrate le eccellenze vitivinicole romagnole attraverso un’esperienza sensoriale e sociale all’aria aperta, tra natura, gusto e solidarietà.

Fulcro dell’edizione 2025 sarà il primo servizio ufficiale dei Sommelier Astemi, otto giovani con bisogni educativi speciali che hanno completato un innovativo percorso formativo promosso da AIS Romagna, finanziato con i proventi dell’edizione 2024 dell’evento.

“Siamo felici – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – che nella nostra città fioriscano iniziative come questa tese a coniugare la proposta enogastronomica locale, intrattenimento e inclusione. Sono dunque grato a ‘Incanto’ che nel corso di tutto l’anno, con iniziative di diverso tipo che raccolgono sempre particolare riscontro in città, contribuiscono a rendere il parco Fornace Marzocchi un luogo vivo e bello da vivere per tutti, dalle famiglie, ai gruppi di amici, alle persone più anziane. Con lo stesso spirito vorremmo individuare altri parchi pubblici in città da riqualificare e rilanciare”.

Al centro della serata ci saranno le Cantine Romagnole, eccellenze del territorio che porteranno in degustazione una selezione dei loro migliori vini. Ogni cantina sarà presente con un proprio banco d’assaggio, offrendo al pubblico un viaggio enologico attraverso i profumi e i sapori della Romagna vitivinicola. L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta di promozione per i produttori locali, valorizzando le identità territoriali e il legame tra vino, cultura e comunità. Le degustazioni saranno curate anche nei minimi dettagli grazie alla presenza dei Sommelier Ais e dei nuovi Sommelier Astemio.

Ad inaugurare l’evento, alle 18.30, saranno i travolgenti Musicanti di San Crispino, uno dei gruppi musicali itineranti più noti e apprezzati d’Italia. Con la loro energia esplosiva, apriranno la serata regalando al pubblico un’atmosfera festosa, popolare e coinvolgente.

Il ticket di ingresso, al costo di 20 euro, comprende 5 calici degustazione e 1 ticket food. Preordine obbligatorio sul sito ufficiale AIS Romagna: https://www.aisromagna.it/cantine-allaperto/. Parte del ricavato sarà devoluto a ACeA ODV – Associazione Cerebrolesioni Acquisite di Cesena, impegnata nel supporto e nella riabilitazione di persone colpite da lesioni cerebrali e delle loro famiglie.

Per facilitare l’accesso all’evento, sarà attivo un servizio navetta gratuito dal parcheggio del Centro Montefiore al Parco Fornace, dalle 17:30 alle 24:00, con corse ogni 15 minuti.