Cesena, sabato 6 giugno la festa del Quartiere Vallesavio a San Vittore

Sabato 6 giugno il Quartiere Valle Savio di Cesena organizza una nuova Giornata di quartiere, appuntamento dedicato alla socialità, alla cultura e alla valorizzazione del territorio, che di settimana in settimana fa tappa sui diversi territori cittadini. La festa si terrà dalle ore 16:00 alle 24 all’ex scuola elementare ‘Giovanni Pascoli’ (via San Vittore, 1410).

L’iniziativa, promossa dal Quartiere Valle Savio, offrirà un ricco programma di attività rivolte a tutte le età. Il pomeriggio prenderà il via con animazione per bambini e famiglie grazie alla presenza di giocolieri, trampolieri, bolle di sapone e del magico Milko. Sempre in apertura andrà in scena la fiaba animata “Pinocchio e Mangiafuoco” a cura di Ilario Sirri.

Alle 17:30 spazio e alla scoperta del territorio con la partenza della camminata nella storia, un percorso che attraverserà le Ville di San Vittore e le aree circostanti, permettendo ai partecipanti di conoscere da vicino il patrimonio locale. La serata proseguirà alle 20:30 con l’intervento di Max Cimatti, che accompagnerà il pubblico in un racconto dedicato ai grandi cantautori italiani, tra aneddoti, musica e curiosità.

Accanto agli eventi principali, durante tutta la giornata saranno presenti numerose attrazioni e servizi: dj set, laboratori creativi, area ristoro, food truck, gelato artigianale, stand degli hobbisti, espositori di prodotti locali e birra artigianale.

“La Giornata di Quartiere - Valle Savio in Festa – commenta la presidente Rachele Righi – rappresenta un momento fondamentale per la nostra comunità, un’occasione preziosa per ritrovarci, fare festa insieme e riscoprire il senso di appartenenza al nostro territorio. Abbiamo voluto dare vita a un evento pensato per tutte le età: dai bambini, che potranno divertirsi con animazioni e fiabe, agli adulti, con i cantautori raccontati da Max Cimatti e il dj set, fino agli appassionati di storia che esploreranno le nostre bellissime Ville di San Vittore, e a chiunque vorrà trascorrere una giornata all’insegna della convivialità. Se tutto questo è stato possibile, il merito è della straordinaria rete che si è creata. Desidero ringraziare di cuore tutte le associazioni del territorio, i volontari, i produttori locali e gli hobbisti che saranno presenti. È proprio grazie alla sinergia e alla vitalità del nostro tessuto associativo che abbiamo potuto dare vita a questa giornata”.

Per informazioni è possibile contattare gli organizzatori ai numeri 347 8741678 e 329 0785652. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.