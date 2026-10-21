Cesena, sabato 24 ottobre la camminata solidale per la parità di genere

Sabato 24 ottobre, alle 15 partirà dal Conad di Ponte Abbadesse la camminata solidale per la parità di genere promossa dal Coordinamento Pari Opportunità e Politiche di Genere della UIL Cesena, con il patrocinio del Comune di Cesena. I percorsi sono 2, da 9,5 e da 5,5 chilometri, aperti a chiunque voglia esserci. Alla giornata parteciperà Ivana Veronese, Segretaria Nazionale Confederale della UIL.

La camminata si inserisce nell’impegno che la Uil Cesena si è assunta e che continua a portare avanti nella tutela quotidiana, nella contrattazione e nel confronto con le istituzioni del territorio, a partire dai servizi per l’infanzia e per la non autosufficienza, senza i quali la conciliazione tra lavoro e vita resta un’affermazione di principio. Una camminata, da sola, non cancella nessuna di queste disuguaglianze. Può però renderle visibili.

Ci si può iscrivere fino al 23 ottobre presso la sede della Uil Cesena, in via dell’Amore 42, oppure direttamente alla partenza il giorno della camminata. L’intero ricavato sarà devoluto a Women in Run Cesena Asd, a sostegno delle sue attività contro la violenza di genere.