Cesena, sabato 19 settembre festa di fine saldi in centro con “Sbaracco”

Manca una settimana. Sabato 19 settembre il centro storico di Cesena si trasformerà in una grande vetrina a cielo aperto in occasione di ‘Sbaracco’, l’iniziativa dedicata allo shopping e alle occasioni garantite dalla fine dei saldi. Per l’intera giornata, i negozi aderenti proporranno promozioni dedicate, prezzi speciali e tanti articoli selezionati, offrendo un motivo in più per passeggiare tra le vie del centro, scoprire le attività cittadine e vivere Cesena in un’atmosfera allegra, vivace e accogliente.

La formula vincente dello Sbaracco è rappresentata dall’ulteriore ribasso dei prezzi degli articoli della stagione appena terminata. Un’opportunità pensata da un lato per aiutare i commercianti a chiudere il periodo dei saldi con vendite maggiori e, dall’altro, per permettere agli acquirenti di fare acquisti di qualità a prezzi ancora più convenienti.

La scelta sarà ampia e in grado di soddisfare gusti ed esigenze diverse. Tra le proposte si potranno trovare abbigliamento uomo, donna e bambino, calzature e accessori, ma anche articoli vintage, prodotti di cartoleria, erboristeria, casalinghi, ottica, profumeria, biancheria e arredamento, bigiotteria e molto altro.

“Fortemente voluto dai commercianti, che con le loro vetrine animano e illuminano il nostro centro e che ringrazio per lo spirito collaborativo che dimostrano quotidianamente nonostante le difficoltà del momento – commenta l’Assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari –, ‘Sbaracco’ non è soltanto un’occasione per fare acquisti a prezzi vantaggiosi, ma anche un invito a vivere il centro di Cesena e le sue attività commerciali. Negli ultimi anni diversi negozi hanno chiuso, ma sono ancora molte le realtà che, con passione e intraprendenza, continuano a caratterizzare le suggestive piazze e vie della città. Sono imprenditori giovani e dinamici, capaci di promuovere iniziative che valorizzano il centro storico coniugando shopping, socialità e convivialità”

“Sbaracco rappresenta quindi un’importante opportunità per sostenere il commercio locale, scoprire le attività del centro e approfittare di proposte particolarmente convenienti – prosegue Plumari –. L’iniziativa si inserisce inoltre in un fine settimana ricco di appuntamenti, segnato dal ritorno del ‘Gipsy Garden’, che porterà ai Giardini Pubblici due giornate di musica, creatività, artigianato e convivialità.