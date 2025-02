Cesena, ruspe e telecamere al Ponte Nuovo: rimozione dei tronchi gratuita grazie alla trasmissione televisiva

Se c’è una cosa che desta l’attenzione (e spesso l’allarme) dei cesenati sono i tronchi e i rami che vanno a fermarsi sotto le arcate del ponte nuovo. Succede ancora di più da dopo l’alluvione di maggio 2023.

Non è un caso quindi che vedere i mezzi la lavoro sotto le arcate abbia attirato un buon numero di curiosi, ma questi sono aumentati decisamente quando attorno ai mezzi al lavoro sono state notate le telecamere e gli operatori di una troupe televisiva.

A realizzare i lavori di pulizia delle arcate dei detriti legnosi che si sono accumulati durante le piogge di dicembre, è la ditta 3B Autotrasporti dei fratelli Bucci e la troupe al loro seguito è quella di Giuma, casa di produzione di “Undercut” in onda su DMax - canale 52. Sono immagini che si potranno vedere nella prossima stagione della trasmissione televisiva la cui messa in onda è attesa per la fine dell’estate.

Sarà la seconda stagione che vedrà tra i suoi protagonisti anche il team di Adler e Amos Bucci, specializzati in interventi di pulizia degli alvei dei fiumi.

Nel caso dell’intervento di ieri, la trasmissione è diventata un’opportunità anche per il Comune di Cesena e la comunità cesenate. L’intervento è stata già in programma e in attesa di essere realizzato non appena le condizioni meteo e del terreno lo avrebbero consentito e che sarebbe dovuto costare circa 12.200 euro (iva inclusa) sarà invece a costo zero per l’amministrazione. Nell’ambito di un contratto di sponsorizzazione, infatti, la ditta lo realizza gratuitamente in cambio dell’autorizzazione a fare i lavori e del la possibilità di avere la troupe al seguito. A differenza di altri interventi sul Savio, che al pari degli altri fiumi è di competenza della Regione, in questo caso è il Comune l’ente titolare dell’intervento, le arcate del ponte fanno infatti eccezione rispetto alla regola generale.

Ieri il team di Adler e Amos ha sfidato il fango e in condizioni non proprio semplici hanno lavorato tutto il giorno per liberare le arcate del ponte. Sono esempi di cura del territorio come questo quelli che racconta il programma Undercut. Lo fa attraverso il lavoro di team come quello dei fratelli Bucci di Piavola e specializzati negli alvei dei fiumi le cui competenze si sono rivelate fondamentali nella ricostruzione post alluvione proseguendo un racconto cominciato raccontando i team impegnati nelle montagne trentine colpite dalla tempesta Vaia.

Dopo il debutto della scorsa stagione i Bucci torneranno anche nella prossima, «Quelle di oggi erano le prime riprese ci una nuova stagione che è tutta in costruzione», spiega Ugo Pozzi di Giuma Produzioni che conferma il senso del loro racconto: «Raccontare non lo sfruttamento economico del bosco e del territorio ma il suo mantenimento, il lavoro di cura». Trascinanti e coinvolgenti i fratelli Bucci sono stati un buon esempio della generosità e della intraprendenza di cui possono essere capaci i romagnoli.