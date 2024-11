Cesena, Ruotando Kustom Kulture alla Fiera sabato 23 e domenica 24 novembre

Torna Ruotando – Kustom Kulture per un unico, originale e adrenalinico spettacolo . Le due e quattro ruote saranno le protagoniste nell’offerta di oltre 250 espositori e un ricco programma di intrattenimento e divertimento nelle giornate (orario 9.30-19.30) di sabato 23 e domenica 24 novembre. La manifestazione si svolge ai padiglioni di Cesena Fiera e come sempre sarà un’occasione imperdibile per gli appassionati del rombo dei motori. Show, accessoristica e curiosità per trascorrere intere giornate, con la possibilità di rifocillarsi ai punti ristoro all’interno e nell’area food truck della Ruotando Arena.

Ecco l’evento imperdibile per tutti gli amanti della Kustom Kulture, con l’esposizione delle moto e auto personalizzate, nello stile unico che unisce l’anima vintage e il fascino del classico . Con la presenza di costumizer sulla cresta dell’onda che metteranno in mostra alcuni dei loro esemplari più riusciti. Di grande impatto, i carshow, che vedranno in azione una serie di auto americane, sotto i riflettori modelli di moto customizzati. Ma si potranno vedere anche modelli del tipo Cafè Racer, stile tipico della cultura rock anni Cinquanta che richiama lo stile rockabilly e mods. All’interno del salone non mancano aree di shopping, con un’offerta che spazia dall’abbigliamento alla pelletteria, fino ad arrivare agli accessori più iconici, come gli anelli e le catene e portafogli customizzati.

Torna a grande richiesta, dopo il successo riscosso lo scorso anno, Il “Fearless Devid Wall of Death” In una arena cilindrica, il team del Muro della Morte sfiderà ancora la gravità sfrecciando su una parete verticale con le moto, arrivando a pochi centimetri dagli spettatori. Con performance ogni ora durante entrambe le giornate della manifestazione, il pubblico avrà più occasioni di immergersi in questa esperienza coinvolgente e spettacolare, riscoprendo il fascino senza tempo delle acrobazie su due ruote.

Il Cesena Tattoo Festival farà il suo debutto come novità assoluta a Ruotando – Kustom Kulture 2024, portando in fiera una fusione inedita tra l’arte del tatuaggio e la passione per i motori. L’evento ospiterà tatuatori di calibro nazionale e internazionale, pronti a lasciare il segno con live tattooing e creazioni personalizzate. Special guest dell’evento sarà William Ferramosca, tatuatore brasiliano con oltre 20 anni di esperienza, famoso per il suo stile realistico che esplora profondità e dettagli. Per la prima volta a Ruotando, il Tattoo Festival di Cesena offre agli appassionati un’immersione completa nell’arte del tatuaggio e nello stile kustom, unendo creatività, stile e adrenalina in un appuntamento che si preannuncia ricco di sorprese, tra inchiostro, motori e cultura underground.

Tra le novità di Ruotando – Kustom Kulture 2024 ci saranno i Carmagheddon, un gruppo di tre ragazzi bolognesi, amici da sempre, che sono diventati un punto di riferimento per gli appassionati di motori grazie alle loro creazioni del tutto uniche, alle imprese spettacolari e alle esibizioni mozzafiato che condividono sui loro canali. Ospiti della manifestazione, i Carmagheddon si esibiranno solo domenica portando in pista l’auto più bassa del mondo e la celebre “panda corta”.

E ancora... la pista a misura di bambino. Un appuntamento sempre molto apprezzato a Ruotando è la pista a misura di bambino organizzata dal Moto Club Paolo Tordi in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), nell’ambito del progetto “Hobby Sport”. Un’occasione unica per avvicinare i giovanissimi al mondo delle moto, in un ambiente sicuro e adatto alla loro età.

A Ruotando 2024 sono presenti anche concessionarie e officine specializzate, motoclub e motorcycles. Si potranno ammirare tra gli altri modelli Yamaha, Honda, Ktm, MvAgusta, Aprilia, Piaggio, Ford.