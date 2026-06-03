Cesena, “Run to win”: la corsa contro il gioco d’azzardo il 7 giugno a Calisese

Domenica 7 giugno Calisese di Cesena ospiterà l’ottava edizione di ‘Run to Win. In corsa contro l’azzardo’, la manifestazione sportiva nata per sensibilizzare cittadini e famiglie sul fenomeno del gioco d’azzardo compulsivo e sulle sue conseguenze sociali e personali. “Abbiamo scelto il podismo – fanno sapere gli organizzatori – come simbolo di impegno e sacrificio, uno sport dove non ci si affida al caso ma si costruisce il proprio risultato ogni giorno”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cesena, è promossa dall’Associazione ‘In Sé’ in collaborazione con la Pro Loco ‘Calisese Invita’, il Servizio Dipendenze Patologiche di Cesena e la Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo. Per la prima volta l’evento gode anche del patrocinio dell’Ordine degli Psicologi, che parteciperà con la squadra OPER.

Nel 2025 in Italia sono stati spesi 164,6 miliardi di euro per il gioco d’azzardo, oltre sette miliardi in più rispetto al 2024. Dati che testimoniano quanto il settore sia diffuso e rilevante dal punto di vista economico. Al centro dell’attenzione degli organizzatori, però, ci sono soprattutto le ricadute sulle persone e sulle famiglie. Il gioco compulsivo può infatti compromettere relazioni affettive, progetti di vita, stabilità economica e autostima.

“Domenica parteciperemo con la squadra OPER, perché questo evento ci riguarda da vicino non solo come professionisti della salute mentale, ma come parte di una comunità che ha scelto di affrontare il tema in modo concreto; insieme, in movimento, nella vita di tutti i giorni”, sottolinea Katuscia Giordano, vicepresidente Ordine Psicologi Emilia-Romagna.

Il tema scelto per questa ottava edizione è “Fare il primo passo, chiedere aiuto”. Un invito rivolto a chi vive situazioni di difficoltà e a chi sta accanto a persone coinvolte in problematiche legate al gioco d’azzardo. Ogni corridore e ogni camminatore che percorrerà il tracciato contribuirà a diffondere un messaggio di speranza e di fiducia attraverso i propri passi. La manifestazione prevede una gara competitiva di 13,5 chilometri, con partenza alle 9. Le iscrizioni sono aperte sul portale Endu. È inoltre prevista una camminata ludico-motoria con partenza libera a partire dalle 8:30, su percorsi di 13,5 e 7,5 chilometri, con iscrizioni direttamente sul posto il giorno dell’evento. Lungo il percorso saranno allestiti tre punti ristoro, ai quali si aggiungerà un ulteriore ristoro nell’area di partenza e arrivo. Per informazioni e dettagli è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione: www.runtowin.it.