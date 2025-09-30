Cesena, rubato il furgoncino dell’Emporio Solidale: “Aiutateci a ritrovarlo”

Un furto odioso a Cesena. Questa mattina, all’apertura dell’Emporio Solidale, i volontari dell’associazione Il Barco Emporio Solidale ODV-ETS hanno scoperto con amarezza il furto del furgoncino di proprietà, un mezzo fondamentale per le attività quotidiane di approvvigionamento e distribuzione dei beni destinati alle famiglie in difficoltà.

Il furgone rubato, modello Peugeut boxer 335 di colore bianco targato FR 106 DX (foto), rappresentava un supporto essenziale per la missione dell’associazione, che da anni si occupa di contrastare la povertà non solo economica e alimentare, ma anche sociale e relazionale, attraverso il proprio market solidale.

«Il rammarico più grande – dichiarano i volontari – è che a essere stata colpita è proprio un’associazione che si impegna ogni giorno ad aiutare i più deboli. Questo gesto colpisce non solo noi, ma tutta la comunità».

L’associazione rivolge un appello a tutti i cittadini affinché segnalino alle forze dell’ordine eventuali avvistamenti del mezzo, contribuendo così a restituire all’emporio solidale uno strumento di lavoro prezioso per proseguire la propria missione di solidarietà.

Così l’assessora ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo: “Quel mezzo non è solo un veicolo: è uno strumento essenziale per aiutare concretamente le famiglie più fragili del nostro territorio. Condanniamo con fermezza questo atto ignobile e ci auguriamo che chi lo ha commesso trovi il coraggio di restituire il furgone al più presto. Invitiamo tutti a collaborare: se qualcuno dovesse avvistare il mezzo, lo segnali immediatamente alle forze dell’ordine. Siamo fiduciosi che, con l’aiuto di tutti, il furgoncino tornerà presto a casa”.