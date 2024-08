Cesena, rubato furgone con tre moto da corsa e tanto materiale: 100mila euro di bottino

Dopo avere ottenuto ottimi risultati in pista durante recenti gare nella zona di Pavia, per il team cesenate Brt, che ha la propria sede operativa in via Emilia Levante, è arrivata una doccia gelata: un furto di tre costose moto e di altro materiale, per un valore totale attorno a 100mila euro. Dopo avere brillato con i propri piloti della Supermoto a Castelletto di Branduzzo, il Bikers Racing Team è rimasto vittima di un colpo che ha tutta l’aria di essere stato commesso da ladri che hanno agito su commissione. Magari con lo zampino di qualche “talpa” negli ambienti. L’autista che guidava un furgone con a bordo tre moto da gara, ciascuna del costo di circa 20mila euro, pezzi di ricambio per un valore di 18mila euro e diverse attrezzature si è fermato a mangiare in un centro commerciale lungo la rete viaria ordinaria della zona in cui si era corso. E il mezzo e il suo contenuto sono misteriosamente spariti. Una mazzata davanti a cui, però, il team Brt non si arrende: «Continueremo, nonostante la grande perdita finanziaria, grazie alla passione dei proprietari del team e di tutti i suoi collaboratori».

In pista le soddisfazioni erano state tante. Luca D’Addato (Sm1pro) aveva conquistato il secondo posto a pari merito nella prova valida per il campionato italiano. Secondo posto anche per il giovane Gabriele Monica nella categoria Sm3 under 24. Fabio Mazzolai, nella Sm1 Fast, aveva conquistato la settima posizione. Grande miglioramento, infine, per Michele Ferrari , quarto nella Sm3. La prossima prova sarà a Pomposa il 14 e 15 settembre, con assegnazione dei titoli 2024.