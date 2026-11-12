Cesena, rubati cinque microfoni nelle chiese di San Paolo e San Vittore

Due episodi di furto nelle parrocchie di San Paolo e San Vittore nel giro di poco tempo, entrambi accomunati dalla tipologia di oggetti presi di mira, ovvero alcuni microfoni. L’attrezzatura, che veniva utilizzata durante ogni celebrazione all’interno delle due chiese, è scomparsa da un momento all’altro.

Il primo furto è avvenuto alla parrocchia di San Vittore la settimana scorsa. Qui ne sono stati sottratti due, di cui uno utilizzato dai coristi. «Ce ne siamo accorti una sera prima di celebrare la messa – dice il parroco don Justin –. Si trattava di strumenti anche abbastanza costosi». Caratteristica che presentavano anche quelli rubati qualche giorno fa alla chiesa di San Paolo. Qui i ladri hanno portato via due microfoni panoramici e un modello “gelato a filo”, rivela don Simone. «Sono microfoni che potrebbero essere utilizzati da chi suona in una band durante gli spettacoli, oppure potrebbero essere messi in vendita sul mercato», racconta. Per scoprire i responsabili sarebbe stato utile guardare le riprese delle telecamere di sicurezza, ma - spiega il don - a causa di una precedente interruzione di corrente, i dispositivi sono rimasti spenti al momento del furto.