Cesena, rubano una bici elettrica al Montefiore: incastrati da un passante e arrestati dalla Polizia

Si aggiravano con fare sospetto tra le rastrelliere del parcheggio al centro commerciale Montefiore, finché non hanno estratto uno cesoia dallo zaino, tranciato la catena di una bici elettrica e sono fuggiti in direzione della stazione. Un colpo rapido, che però non è sfuggito all’occhio attento di un passante: grazie alla sua immediata telefonata al 112 e a una descrizione dettagliata dei movimenti, le Volanti del Commissariato di Cesena sono scattate all’istante.

La caccia all’uomo si è conclusa nel giro di pochissimo tempo. Gli agenti hanno intercettato la coppia – un uomo e una donna italiani, entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati specifici – mentre era ancora in possesso del mezzo rubato. Perquisendo lo zaino, i poliziotti hanno recuperato anche l’attrezzo da taglio usato per il furto. Per i due è scattato l’arresto in flagranza per furto aggravato, convalidato il giorno successivo dall’Autorità Giudiziaria, mentre la bicicletta elettrica è stata identificata tramite il codice identificativo e riconsegnata al legittimo proprietario. Un operazione a lieto fine che conferma quanto sia fondamentale la collaborazione dei cittadini per un intervento tempestivo delle forze dell’ordine.