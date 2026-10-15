Cesena, rubano nella notte il gasolio da un Tir in sosta: scoperti e denunciati

I Carabinieri di Cesena hanno denunciato due uomini, un 28enne moldavo e un 46enne rumeno domiciliati in provincia, presunti responsabili del reato di concorso in “furto aggravato”.

L’episodio è avvenuto alle prime ore dell’alba, all’interno di un parcheggio nei pressi dello stadio di Cesena, quando una pattuglia dei Carabinieri, transitando durante il pattugliamento, veniva attirata dall’anomalo e sospetto posizionamento di una vettura davanti a un Tir, in una zona defilata dell’area di sosta. I militari notavano due individui che, rannicchiati dietro le ruote posteriori della motrice del Tir per nascondersi, una volta scoperti tentavano di occultare maldestramente un tubo di gomma intriso di carburante. Dopo essere stati fermati, il loro nervoso comportamento e la percezione di un forte odore di carburante, faceva scattare una mirata verifica dell’area circostante che consentiva di rinvenire, in una zona d’ombra poco distante, 6 taniche da 20 litri di gasolio cadauna, di cui 5 già colme. Al termine degli accertamenti, il carburante sottratto – circa 100 litri – veniva restituito al conducente del tir, che non si era accorto della sottrazione, avvenuta mentre era in sosta per il riposo notturno, prima di riprendere il viaggio per altra destinazione.

Concluse le formalità di rito, e proceduto all’esatta identificazione, per i due è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica.