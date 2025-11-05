Cesena. Ruba un furgone e si schianta contro un’auto

Questa mattina, intorno alle 8:47, una pattuglia della Polizia Locale di Cesena è intervenuta in vicolo del Gasometro per effettuare i rilievi relativi a un incidente stradale originato da un furto di autocarro.

Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro è avvenuto a seguito del furto di un furgone appartenente alla ditta Merloni Arredamenti. Durante la fuga, il ladro ha urtato una Lancia Ypsilon che stava uscendo da un parcheggio, per poi abbandonare il mezzo e darsi alla fuga a piedi.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno rivelato la presenza di un secondo individuo, presumibilmente complice, successivamente fermato e identificato dai Carabinieri dopo la diramazione della notizia di furto. I militari dell’Arma hanno quindi avviato autonomamente le procedure relative agli aspetti penali del caso.

La conducente della vettura coinvolta, una donna di 55 anni, è stata trasportata dal personale del 118 al Pronto Soccorso per accertamenti. Sul posto sono stati ascoltati alcuni testimoni dell’accaduto. Oltre agli agenti della Polizia Locale e ai Carabinieri, è intervenuto anche il personale sanitario.